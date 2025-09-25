Piden cineastas feministas que fondo de Turismo para cine pase a Cultura

Guanajuato, Guanajuato.- Integrantes de Producciones Clandestinas, agrupación integrada por ocho mujeres dedicadas a producción audiovisual con contenido social y artístico, solicitó a la bancada morenista del Congreso del Estado que intervenga para que fondos que la Secretaría de Turismo destina a filmaciones sea transferido a la Secretaría de Turismo: lo que realizamos aborda temas relacionados con el feminismo y la situación que enfrenta el estado en materia de seguridad, explicó María Alcántara, vocera del grupo, no es para promover al estado.

El pasado 16 de septiembre, la Secretaría de Turismo e Identidad (SECTURI) anunció la apertura de la Convocatoria 2025 del Programa de Otorgamiento de Apoyo a Proyectos Cinematográficos y Audiovisuales, con el objetivo de fortalecer la industria fílmica y difundir los atractivos turísticos, culturales e históricos de la entidad.

La recepción de proyectos está abierta del 13 de septiembre al 19 de octubre de 2025. Entre los criterios de selección destacan, fomentar producciones que difundan los atractivos turísticos del estado, impulsar la participación de sectores público, privado y social en el ámbito cinematográfico y aprovechar y posicionar las locaciones históricas, naturales y arquitectónicas de Guanajuato. Los seleccionados tendrán la oportunidad de acceder a apoyos económicos del Fondo de Fomento a las Actividades Cinematográficas y Audiovisuales del Estado de Guanajuato, bajo los lineamientos establecidos en el programa.

La colectiva Producciones Clandestinas ha tomado la iniciativa de visibilizar la labor de las mujeres directoras de cine con la finalidad de reconocer su trabajo e impulsar a su audiencia a consumir más cine de mujeres y ha llevado esta postura a espacios como el Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF)

Su postura contrasta con una Secretaría de Turismo que busca vincularse con el mercado cinematográfico para proyectar la riqueza cultural y paisajística de Guanajuato al mundo, incentivar al turismo y dinamizar la economía local.

Es por eso que la propuesta de la colectiva no encaja en esa visión y es la razón por la que piden que haya recursos para la producción audiovisual desde la Secretaría de Cultura.

María Alcántara, fundadora de Producciones Clandestinas, planteó el tema a David Martínez Mendizábal, diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que haya un espacio que sí dé cabida a lo que ellas realizan.

La colectiva trabaja bajo tres pilares: la producción, la distribución y la educación. Esta organización nació oficialmente el 25 de noviembre del 2020 en el estado de Guanajuato y ha trabajado temas de problemática social que azota la vida de cientos de mujeres, como los abortos clandestinos y las personas desaparecidas en Guanajuato.

La demanda de apoyo para cine alternativo ha sido planteada por otros grupos. Russell Álvarez, fundador de Guanatour, proyecto iniciado en 2023, ha manifestado que requieren 75 mil pesos para acudir a España del 22 de octubre al 21 de noviembre, donde impartirán conferencias y talleres que mostrarán las tradiciones guanajuatenses, como la del Torito.

Queremos ya no ser asistentes de productores extranjeros, pero si no se apoya al cine local es difícil. Queremos mostrar que el cine está presente en el mundo, explotarlo y que sea visible, demostrar que la industria es sostenible. Sin embargo, la falta de recursos los ha obligado a ser autogestivos, buscando financiamiento por distintas vías para llevar sus producciones al extranjero, explicó el cineasta.

Por lo anterior, el grupo parlamentario de Morena presentó un exhorto para que se emita una convocatoria de apoyo a la producción cinematográfica en la entidad, señalando que el respaldo al sector se ha visto menguado en el último año y medio.

La Comisión de Filmaciones dejó de emitir convocatorias para el fondo de fomento cinematográfico. En 2022 el presupuesto fue de más de 18 millones de pesos, en 2023 de más de cuatro millones, pero desde hace un año y medio no se ha publicado información ni se ha anunciado una nueva convocatoria.

La bancada morenista ha criticado lo anterior y criticó que la política cinematográfica dependa de la Secretaría de Turismo y no de la Secretaría de Cultura, lo que, aseguró David Martínez, representa un enfoque equivocado.