Madre de San Luis Potosí busca a su hijo en Silao

Silao, Guanajuato.- Las imágenes de un joven extraviado por las calles de la localidad Bajío de Bonillas en Silao, alertaron a Magdalena Vaquero, madre de David Nahum Álvarez Vaquero, quien desapareció en Matehuala, San Luis Potosí el 1 de noviembre del 2021. Tras 4 años de búsqueda, Magdalena encontró una publicación de una persona en situación de calle que aparentemente podría ser su hijo y pide apoyo para localizarlo.

David Nahúm tenía 17 años cuando fue visto por última vez, por lo que ahora debería tener 21 años. La persona que compartió la publicación en un grupo de Bajío de Bonillas expresó que el joven no mencionó su nombre ni origen, por lo que invitaba a la comunidad a reconocerlo.

Magdalena ha estado compartiendo las fotos de su hijo en grupos y páginas de personas desaparecidas con el fin de encontrar a quien al parecer vaga por Silao y poder identificarlo. Sin embargo, han pasado dos años desde que se expuso la foto del joven.

“Buenas tardes, les pido porfavor me ayuden a compartir.. está foto de un joven que me salió ya hace tiempo Del Bajio De Bonillas me comentan que pertenece a Silao… El joven con el palo y gorro es el de la publicación y las otras fotos de mijo y creo que puede ser el…”, expuso en redes sociales, manteniendo la esperanza de volver a abrazar a su hijo.