La Trinca “endereza” el camino

Irapuato, Guanajuato.- La Trinca Fresera del Irapuato se sobrepuso a las problemas extra cancha que aquejan al club y venció a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara por un marcador de cuatro goles por uno.

Los freseros se vieron en desventaja en el marcador rápidamente cuando al minuto cuatro de arrancado el partido, Denilson Muñoz logró quitarse la marca de los defensas Elbis Sousa y Ventura Alvarado y quedando frente al cancerbero “Gansito” Hernández, apuntó, encendió la pólvora y metió un disparo que se anidó en la cabaña Fresera.

Las primeras acciones no pintaban bien para la Trinca sin embargo, poco a poco los jugadores de casa se fueron asentando en la cancha y al minuto 20 Robert Castellanos se estrenó con la Trinca y anotó su primer gol como fresero, fue en un tiro de esquina cuando Castellanos se levantó, y metió un contundente cabezazo que venció al portero de los melenudos, poniendo la igualdad en el marcador.

Para la segunda mitad del encuentro Jaciel Ruiz roba un balón que filtró a Benjamin Sánchez quien en un disparo en las afueras del área anidó la bola en la cabaña de los universitarios, poniendo en ventaja a los locales.

El equipo jaliscienses entró en desconcierto lo que fue aprovechado por lo jugadores freseros y en una descolgada por la banda izquierda de Sandoval, lanzó un centro en donde apareció Rolando González quien metió un testarazo que dejó sin oportunidad al cancerbero de los Leones.

Ya teniendo heridos de gravedad a los universitarios, la Trinca no renunció a ir al frente así que al minuto 84 en una penetración al área visitante por parte de Benjamin Sánchez, este fue derribado por el portero de los melenudos, el árbitro no dudó en otorgar la pena máxima, así que Edson Partida tomó el balón, lo colocó en el manchón penal, se enfiló contra el balón y disparo del lado izquierdo del portero anotando el gol que pondría cartones finales al marcador.

Con esta actuación la Trinca Fresera del Irapuato, se coloca con un récord de un partido ganado y uno perdido, teniendo una diferencia de goles de cinco goles a favor y cinco en contra, veremos si los dirigidos por el “Borita” Alcantar son capaces de mantener un buen funcionamiento para las próximas jornadas, teniendo en cuenta que su próxima actualización será de visita cuando enfrenten a los Coyotes de Tlaxcala.