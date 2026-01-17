Balean a “El Chango” en Cerro del Cuarto

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en la colonia Cerro del Cuarto, sobre la calle Santa Isabel, frente a la caseta de policía. Es una zona donde con anterioridad se han registrado hechos violentos.

De acuerdo con el reporte oficial, el herido llegó por sus propios medios a una casa ubicada en esa calle. Tenía un impacto de bala en el pecho. Fue identificado como Miguel “N” alias “El Chango”, con domicilio en la misma zona.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia; la ambulancia ya se encuentra en el sitio y el masculino permanece consciente. Hasta el momento se desconoce quién realizó la agresión y no hay información oficial sobre personas detenidas.

Cerro del Cuarto: de barrio bravo a territorio de crimen organizado

El Cerro del Cuarto Era un barrio bravo de campales en las fiestas, de pleitos en sus campos deportivos, de algún grupito de jóvenes que pedía unas monedas.

Se ha convertido en un espacio de disputa territorial, donde los “generadores de violencia” hacen de las suyas. Es territorio de crimen organizado.

En el pasado mes de junio, René Josafar Gómez García, un minero de 31 años de edad, recibió tres impactos de bala en la cabeza. Iba en su camioneta por Antiguo Camino a Rayas, cerca del Jardín de Niños “Federico Froebel”, cuando un hombre en motocicleta lo atacó. Disparó por atrás a la camioneta; herido, René viró a su derecha, el motociclista se acercó para rematarlo. Un tiro en la cabeza fue el definitivo.

La policía dijo que “ya lo andaban cazando” y consideró que el lugar era una mera circunstancia: “lo pudieron haber matado en algún otro lugar”.

En abril, en esa misma zona, una mujer fue asesinada a un costado del Jardín de niños y un hombre ajusticiado en diciembre de 2024. Todo cerca de las escuelas de la zona y a unos metros de lo que fuera una caseta de policías que en ocasiones es usada por elementos de la corporación.