Un policía resultó herido en una balacera, en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Policías del municipio de Salamanca fueron atacados a balazos por posibles secuestradores; uno de los agentes resultó herido, no hay detenidos.

El enfrentamiento armado entre hombres armados y policías se originó cuando los uniformados acudieron a verificar un llamado de auxilio de un aparente secuestro, al llegar al lugar se dio inicio a una persecución en la que participaron dos unidades, una camioneta y un auto tipo sedan, con presuntos delincuentes dentro, además de patrullas municipales.

La persecución se dio a lo largo de la Carretera Federal 45 en el tramo comprendido entre Salamanca y Celaya culminando en la comunidad de San Juan Razo, justo ahí, fue cuando ocurrió el intercambio de balas entre policías y presuntos secuestradores.

El gobierno municipal señaló a través de un comunicado que, uno de los policías que participó en operativo resultó lesionado con una herida de bala en una de las piernas, afortunadamente la herida no pone en riesgo la vida del agente.

Así mismo, las autoridades municipales señalaron que derivado de estos hechos se desplegó un operativo de búsqueda de los posibles responsables por la zona donde se dio la balacera, en donde participaron agencias de seguridad municipales, estatales y federales, sin embargo, hasta el momento no hay personas detenidas.