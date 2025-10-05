Rocío Cervantes: “cuidado con los futuristas”

Hay políticos que ya andan haciendo “futurismo” para el 2027, señaló la diputada local

Redacción Notus5 octubre, 2025

Manuel Doblado, Guanajuato.- La diputada local y expresidenta de Abasolo, Rocío Cervantes advirtió que hay políticos que ya andan haciendo “futurismo” para el 2027, pero ella se mantendrá al margen de estas tendencias.

“Ya están saliendo candidatos de unos, candidatos de otros, y yo creo que, este dos mil veintisiete, viene un panorama que es interesante”, señaló Cervantes.

La legisladora advirtió que, para la elección del 2027, la ciudadanía debe de ponerse muy “abusada”, muy atenta a quienes van a elegir para los diferentes cargos, en especial para la presidencia municipal de Abasolo, sobre todo que sean personas con seriedad, que tengan experiencia en políticas públicas.

Cervantes dejó en claro que pese a la experiencia que tienen en el servicio público, por el momento no le hará al futurismo, y prefiere ser prudente y esperar los movimientos políticos que se vayan dando en el próximo año y mientras seguir trabajando en el congreso.

