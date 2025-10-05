Salamanca, Guanajuato

Un hombre fue asesinado a balazos, dentro de un salón de fiestas, en la comunidad de La Luz, en Salamanca. Algunos de los asistentes tuvieron crisis nerviosas, luego del homicidio realizado presuntamente por varios “sicarios armados”.

El reporte ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando los asistentes de una fiesta privada alertaron a la cabina central del 911, que había ocurrido una balacera y uno de los invitados estaba herido.

Al parecer varias personas armadas ingresaron al salón y comenzaron a disparar en contra de un hombre, dejando a otros dos heridos y presuntamente algunos más golpeados.

El hecho ocurrió en la calle Las Flores, donde quedó tirado en el suelo la persona asesinada y hasta el momento sin ser identificada.

Elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno, implementaron un dispositivo en la zona y a la par paramédicos llegaron a atender a los heridos por “rozón” de balas sin que estos tuvieran lesiones que ameritaban ser llevados a un hospital y de la misma manera a otros asistentes que entraron en crisis nerviosas.

Peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron a la escena para iniciar las investigaciones conducentes al caso, así como el Servicio Médico Forense (SEMEFO) para el levantamiento, traslado al anfiteatro más cercano y práctica de la necropsia como por ley corresponde al cuerpo de la víctima.