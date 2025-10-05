Caen presuntos asesinos de jefe regional de la Fiscalía de Guanajuato

Un hombre y una mujer fueron señalados como responsables de la muerte del funcionario Alberto Camarillo

Redacción Notus4 octubre, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha logrado identificar y capturar a los presuntos responsables del homicidio de Juan Alberto “N”, Jefe de Unidad de esta institución, ocurrido el pasado 25 de septiembre de 2025. Los detenidos son un hombre y una mujer, quienes fueron señalados como los autores materiales del crimen.

Los hechos sucedieron entre las 08:40 y las 09:00 horas de esa mañana, sobre la carretera San Felipe – Dolores Hidalgo, cuando la víctima se desplazaba en su vehículo rumbo a su lugar de trabajo. A la altura de la desviación hacia la comunidad de La Estancia del Cubo, en el tramo entre esta comunidad y Capillas de San Felipe, Juan Alberto “N” fue interceptado de manera violenta por Jovanny Alejandro “N” y otros cómplices, quienes, por instrucciones de Maelét Jeannice “N”, lo privaron de su libertad.

Los agresores, tras el secuestro, dispararon contra otro vehículo y su conductor, además de incendiar un tercer automóvil. Posteriormente, a un costado de la carretera, la víctima fue ejecutada con disparos de arma de fuego.

Gracias al trabajo conjunto entre las autoridades municipales y estatales, que incluyó operativos terrestres y aéreos, se logró asegurar la zona y recabar pruebas clave para la investigación. Los agentes de la Fiscalía realizaron diligencias en un corto periodo de tiempo, obteniendo testimonios, evidencia física y material gráfico que permitieron ubicar a los responsables.

Con base en dichos elementos, la Fiscalía solicitó y obtuvo órdenes de aprehensión que fueron cumplidas de inmediato por un equipo especializado. Los imputados fueron presentados ante la autoridad judicial, quien, tras valorar las pruebas, dictó auto de vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y robo calificado, ambos en agravio de Juan Alberto “N” y de la Institución.

Como medida cautelar, se les impuso prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal.

Además, se ha cumplido con la aprehensión de una tercera persona vinculada a los hechos, quien se encuentra a disposición del juez para la determinación de su situación jurídica.

