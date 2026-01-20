“Un berrinche”, declaraciones de Job Gallardo: Ramírez Garibay

Irapuato, Guanajuato.- “Un berrinche, un exabrupto, Job tiene que entender que a veces las cosas no son como uno quiere”, así se refirió el secretario del Comité Directivo estatal de Morena en Guanajuato Jesús Ramírez Garibay hacia las declaraciones que el presidente de Abasolo Job Gallardo ha dicho señalando la negación de los diputados de Morena a la petición de deuda para el municipio.

Así mismo Ramírez Garibay señaló el alcalde debe entender que “no lo podemos ver, a Abasolo aislado de un todo y que Morena es más que solo un municipio”, así que el alcalde debe de ver de qué manera compensa esa deuda que no le fue aprobada.

En ese sentido el secretario del partido fue enfático al decir que por parte del partido trabajaran para que el gobierno estatal realice un reparto equitativo del presupuesto entre los municipios tomando en cuenta a los gobiernos morenistas.

Por su parte Adriana Guzmán Cerna presidenta del Comité Estatal de Morena señaló que ha estado en constante comunicación con todos los representantes del partido incluyendo a Gallardo para construir la unidad del partido en miras a las elecciones del próximo 2027 y añadió:

“por supuesto estaremos siempre cercanas y cercanos con él y con todas y todos nuestros representantes para que fortalezcamos este gran proyecto que es la cuarta transformación.”

El secretario del partido aseveró que el mandatario municipal de Abasolo no dejará las filas del partido, “No lo va a abandonar, es una calentura del momento, debe ser exabrupto, no te aprueban una deuda, tú traías la proyección de hacer ciertas cosas y en ese momento se declara y a veces no es bueno declarar con la cabeza caliente” señaló Ramírez.

El funcionario morenista dejó en claro que las porras que el presidente Gallardo hizo al secretario del gobierno estatal Jorge Jiménez Lona, no son más que cortesías políticas y de ninguna manera son un anuncio de que Job Gallardo abandonará las filas morenistas y concluyó diciendo que no hay ruptura entre el edil abasolense y el partido: “no hay ningún problema ni con Job, ni con nadie, vamos avanzando, esto es un movimiento, vamos a crecer y vamos a gobernar este estado, que no les quepa duda”.