Cuestionan capitalinos nombramiento otorgado a Samantha Smith

Guanajuato, Guanajuato.- Mientras que la presidencia municipal presume que su titular, Samantha Smith, asumió en Madrid la presidencia de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, sectores capitalinos la cuestionan.

La toma de protesta se realizó en la Embajada de México en España, en el marco de “una agenda internacional de promoción turística, cultural y patrimonial”; esto es, la visita de la alcaldesa, 10 ediles, funcionarios y empresarios que suman una comitiva de unas 30 personas.

El comunicado oficial dice que “Este nombramiento posiciona a Samantha Smith como una de las voces municipales más relevantes del país en materia de protección del patrimonio, turismo cultural y proyección internacional de las ciudades mexicanas, fortaleciendo la presencia de México en espacios donde se definen políticas y estrategias de conservación a nivel global”.

Atestiguaron el acto, Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado; Andrés Morales, representante de la UNESCO en México; así como autoridades diplomáticas, estatales y presidentas y presidentes municipales de las Ciudades Patrimonio de México. La información oficial reza: “Con esta presidencia, Guanajuato y su alcaldesa refrendan su responsabilidad histórica de proteger la identidad de México y proyectarla al mundo con visión, coordinación y compromiso social. Guanajuato se ve, se escucha y se siente en el mundo, y hoy lo hace desde un liderazgo nacional que trabaja por su gente y por el patrimonio de todo un país”.

Las otras voces

Cuando en diciembre de 2025 fue colocado un árbol navideño con publicidad de una marca refresquera, surgieron voces que cuestionaron que la presidenta municipal hubiera sido electa para el cargo de presidenta de la asociación. Estas posturas se recrudecieron:

La historiadora Claudia Herbert:

“A ver, está en ese sitio para asumir la presidencia de una asociación civil que comprende a varias ciudades mexicanas Patrimonio de la Humanidad y la señora solo menciona a Guanajuato, lo que me hace suponer que no conoce de las otras ciudades que se supone va a representar… Obviamente, a los alcaldes de Campeche, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Zacatecas, San Miguel de Allende, CDM, etc., o no les interesa tal distinción, o de plano no han visitado Guanajuato capital para que conozcan de nuestros problemas”.

La artista escénica Eugenia Cano:

“Soy de Guanajuato y es una vergüenza que hayan invitado como presidenta de las ciudades patrimonio a Samantha Smith , ella y su familia han marcado uno de los capítulos más oscuros de corrupción en la capital del estado. Yo vivo ahí y doy fe que es malísima su administración. Ojalá lo revisen. Gracias”.

Ciudadanos como Guillermina T. Puga, expresaron:

“La proliferación del ambulantaje con el consabido descuido de los jardines y plazas públicas que deberían ser para el disfrute de sus habitantes y turistas va en aumento.

Creo que quien ostente ese cargo requiere de un perfil especial y sobre todo conocimiento de lo que se define y requiere para ser ciudad patrimonio”.

Álvaro Santos:

“Dices promover la ciudad ? . No te da vergüenza que este descuidada, con mucha basura por todos lados, un servicio de transporte urbano que da pena ajena, ciudad en desorden, un caos vehicular ocasionado por tu ingenio de poner semáforos, etc. etc. Eso vas a promover ??. A ver… lo vas a negar ? Que cinismo !!”

Otras publicaciones prodigan insultos y en algunos casos se recuerda el tema del árbol navideño, mismo que fue clausurado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pero los sellos y la notificación de retiro fueron arrancados.

Hector Guerrero:

“y los balazos en el encino y la venada; la basura tirada por todas las calles porque primero es el negocio del reciclaje”.