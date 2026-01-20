De Rammstein al K pop: así sería el cartel ideal para la Feria de Las Fresas

Irapuato, Guanajuato.- Ya viene la Feria de las Fresas y ante las declaraciones de la alcaldesa de Irapuato sobre una cartelera de artistas de talla internacional, los irapuatenses ya tienen su lista de favoritos. “Los vamos a sorprender con la cartelera… contamos con el respaldo del Gobierno del Estado”, dijo la edil. Desde Rammstein hasta Twenty One Pilots y grupos de K pop conforman las peticiones.

Este año, entre las peticiones más populares de grupos y artistas a nivel internacional se encuentran:

Rammstein: Esta es una de las apuestas más peligrosas y emocionantes, ya que la banda alemana anunció en redes un descanso hasta 2027. Sin giras y eventos, es poco probable su presencia en Irapuato, pero no es secreto que muchos morirían por escuchar ‘Du Hast’ o ‘Sonne’.

System of a Down: Con una llegada segura a la Ciudad de México en mayo, se especula que podría asistir a Irapuato una leyenda del metal alternativo. De estar incluida en el espectáculo, la ciudad fresera tendría la oportunidad de ver a Serj Tankian abriendo el escenario con ‘Chop Suey’ o ‘Toxicity’.

Twenty One Pilots: Esta agrupación es un infaltable para los seguidores de la feria, que ya quieren cantar ‘Stressed Out’, ‘Car Radio’ o ‘The Line’, banda sonora de la popular serie Arcane.

The Weeknd: Para que Irapuato sea realmente “talla internacional”, ‘Blinding Lights’ debería protagonizar el evento. Esta es una de las teorías más fuertes, usuarios de Instagram se dieron cuenta de que la página oficial del evento sólo seguía a dos cuentas; Lorena Alfaro y Theweeknd, ¿será una señal?

Stray Kids: El K pop está en pleno auge y aunque BTS es el favorito de México, la gente apuesta por Stray Kids para alumbrar el recinto con lighsticks y gritar fanchants en todas las canciones.

El presupuesto estatal podría ser el impulso para que la Feria de las Fresas se corone como la mejor del 2026, aunque la cartelera tendría que estar por encima de la Feria de San Marcos y La Feria de León.

Los infaltables son puro talento nacional:

Peso Pluma, Junior H, Natanael Cano, Tito Double P y Fuerza Regida: El pueblo aclama a los reyes de los corridos tumbados. Un sonido que llegó para quedarse y representar lo hecho en México, ambientando la feria al ritmo de ‘Fin de Semana’, ‘Dopamina’ y ‘Caperuza’.

Grupo Firme y Marca Registrada. Eduin Caz en Irapuato es garantía de que no quedará un solo espacio vacío. El regional mexicano siempre es bien recibido, más si saben cómo dar un buen show. Cantar a todo pulmón ‘El Pikles’ o ‘Modo Maldito’ con una cerveza en la mano es una experiencia que la feria necesita.

El Buki (Marco Antonio Solís): Un clásico con éxitos como ‘Si no te hubieras ido’, ‘Más que tu amigo’, ‘O me voy o te vas’ y ‘Mi eterno amor secreto’. Con una calidad vocal impresionante, el Buki sigue manteniéndose como uno de los más solicitados.