Un año de resultados; alcalde refrenda su compromiso con los abasolenses

Abasolo, Guanajuato.- En un acto cívico realizado en la Plaza Constitución, el presidente municipal de Abasolo, Job Gallardo, encabezó la ceremonia conmemorativa por un año de gestión, en la que refrendó su compromiso de continuar trabajando con responsabilidad y resultados en beneficio de la población.

Durante el evento estuvieron presentes integrantes del Ayuntamiento, la síndico municipal, directivos y personal administrativo, quienes acompañaron al alcalde en una jornada de reflexión sobre el trabajo conjunto desarrollado durante el primer año de gobierno.

En su mensaje, el presidente municipal señaló que este periodo se ha caracterizado por el fortalecimiento de los servicios públicos, la mejora de la infraestructura, el impulso a la economía local y la promoción de un gobierno cercano a la ciudadanía.

El acto concluyó con un llamado a la unidad y a mantener la colaboración para seguir construyendo un Abasolo con más oportunidades y mejores condiciones para sus habitantes.