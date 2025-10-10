Juan Carlos fue privado de su libertad; hoy su familia se despide de él

Irapuato, Guanajuato.- Juan Carlos fue sacado a la fuerza de su residencia el 11 de septiembre por la madrugada. Luego de casi un mes de no saber de él, finalmente, su familia anunció su localización, aunque sin detalles. “Con profundo dolor les avisamos que mi hermano será velado el día de hoy en la capilla que está enfrente del cbtis”, anunció su hermana Karla.

Juan Carlos y su nuera de 19 años habían sido privados de la libertad por hombres armados. Su nuera fue encontrada con vida días después, sin embargo, el hombre no corrió la misma suerte. Cada día, sus hermanas y su madre mantuvieron la esperanza de volver a verlo, en redes continuaban difundiendo su rostro con el fin de que no lo olvidaran.

“Mi niño hermoso Dios te traerá de regreso con bien Dios te proteja siempre”, decía su madre mientras pedía oración por su búsqueda.

Sus hermanas no se rendían: “No dejaré de publicar!!! Hasta encontrarte JUAN CARLOS HERNANDEZ AGUIÑAGA tu madre y tus hermanas te esperamos y no nos daremos x vencidas hermano te amamos”.

Tras momentos de incertidumbre y con gran aprecio por todas las personas que se solidarizaron con la causa, hoy sus seres queridos se despiden de Juan Carlos, que era conocido por vecinos y allegados como una persona de buen corazón dedicada a su familia.

“A nombre de mi madre Silvia Hernández Aguiñaga y toda la familia les agradecemos sus oraciones y nuestras de cariño hacia mi hermano.Con profundo dolor les avisamos que mi hermano será velado el día de hoy en la capilla que está enfrente del cbtis para quien guste y pueda acompañarlos con el corazón en la mano les agradecemos su apoyo !!! Será velado a partir de las 5:00 pm”.