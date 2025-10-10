En Huanímaro Inicia rehabilitación del drenaje en San José de Ayala

Huanímaro, Guanajuato.- Con un monto a ejercer por: 2 millones 738 mil 047.06 pesos, el Gobierno Municipal con apoyo de Gobierno del Estado, ponen en marcha la Rehabilitación de Redes de Drenaje Sanitario en la localidad de San José de Ayala. Obra de la cual el municipio aporta la cantidad de $1,369,023.53 y el estado $1,369,023.53.

Al evento de arranque de esta importante obra para los vecinos de esta comunidad estuvieron presentes la alcaldesa Laura Villapando Arroyo, acompañada por Luis Eduardo Lascano Torres director de Articulación Regional en representación de Libia Dennise García Muñoz Ledo gobernadora del Estado de Guanajuato.

José Bulmaro Rivera Cruz delegado de la localidad dio la bienvenida a los funcionarios y además comento: “Por más de 30 años estábamos esperando esta obra y hoy gracias al Gobierno Municipal y Estatal estamos festejando que ya se hará realidad”.

Se estarán rehabilitando 633.86 ml de tubería de polietileno de alta densidad, 15 pozos de visita y 96 descargas domiciliarias logrando con ello beneficiar a 355 personas directamente en las calles Benito Juárez, 20 de Noviembre y Lázaro Cárdenas, mencionó Oasis Omar Moscot Zavala, director de obra pública municipal.

Decirles que esta obra que hoy inicia tiene mucha relevancia ya que son muy pocos los gobiernos municipales que le apuestan a estas obras que no se ven, pero que son de mucha importancia para los beneficiarios. Cuenten con el respaldo de nuestra gobernadora del estado ya que una de las instrucciones que nos ha encomendado es que trabajemos para mejorar la calidad de vida de los municipios y de los ciudadanos. Comentó Luis Eduardo Lascano Torres en representación de Libia Dennise García Muñoz Ledo gobernadora del estado de Guanajuato.

Las atenciones y recibimiento que hemos tenido de parte de gobierno el estado siempre han sido favorables para el municipio y sus comunidades. Gracias a las gestiones y apoyos hemos venido haciendo obras y acciones donde de verdad se necesitan. La obra que hoy venimos a arrancar es gracias también al apoyo de mi ayuntamiento que siempre apoyan las verdaderas necesidades sin importar el nombre de la comunidad ni el tamaño. Dijo en su mensaje Laura Villalpando Arroyo presidenta municipal.

Al evento de arranque de obra también estuvieron presentes Gustavo Núñez Andrade síndico municipal, Luis Alfonso Elizarraraz Anguiano secretario del ayuntamiento, regidores Bibiana Parra Espinoza, José Isaías González Delgado, Karina Ruiz Rivera, Patricia Rangel Cervantes y María del Carmen García Núñez. Además de directores y encargados de la administración municipal.