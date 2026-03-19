Llega Luis Gamba Castillo al frente de la policía preventiva de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Luis Gamba Castillo, quien se desempeñaba como subdirector Operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quedó al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras el interinado de Mauricio Vázquez González, policía formado en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE).

Gamba Castillo es integrante de una de las familias más tradicionales de la ciudad, con parentela con el exgobernador Luis H. Ducoing Gamba. Fue cercano al exdirector de la dependencia, Samuel Ugalde y ahora le toca estar al frente de una estrategia denominada “Firmes por Guanajuato”, anunciada por la Presidenta Municipal de Guanajuato, Samantha Smith, y explicada por el nuevo titular.

La ceremonia se realizó en la Plaza Chiapas, “territorio y punto estratégico de la ciudad”, dice el comunicado oficial: se trata de la zona de el Encino y cercano a La Venada, dos de los lugares donde se dispararon los hechos delictivos a la salida de Ugalde.

Gamba Castillo se desempeñaba como Subsecretario Operativo y escuchó, junto con decenas de personas que presenciaron el acto -sin faltar gritos de reclamo- a una Samantha Smith decir que se trata de una “nueva etapa organiza la seguridad bajo un sistema estratégico con prioridades claras, coordinación institucional y presencia permanente en el territorio”.

La alcaldesa añadió que la seguridad municipal se articula en un solo sistema operativo basado en territorio, orden, control y cercanía con la gente, incorporando inteligencia policial, análisis del territorio y operativos con enfoque de proximidad y que la estrategia integra a todo el gobierno municipal en tareas de prevención y orden urbano, e impulsa la participación ciudadana a través de los Foros permanentes “Firmes por Guanajuato”.

También se fortalecen las capacidades policiales con especialización en protección territorial, atención a mujeres, seguridad del espacio público y ahora con un enfoque especial en protección del patrimonio histórico.

Entregó equipamiento a la corporación: 280 camisolas, 282 pantalones, 39 escudos antimotín, 57 candados de mano, 13 PR24 y 7 fornituras. Llamaron la atención los escudos y los PR: se trata de un bastón policial de defensa no letal, comúnmente denominado tonfa o “amanzalocos”, diseñado para inmovilizar y someter, derivado de artes marciales de Okinawa, Japón. Significa “Prevenir” y “Restringir” (PR), con una longitud de 24 pulgadas. Es de policarbonato, resistente, y se usa como fuerza intermedia.

A lo anterior añadió que se realizará una inversión anual en patrullas, capacitación y fortalecimiento tecnológico del C4 para mejorar la coordinación y respuesta policial.

“Firmes por Guanajuato”

Así se resume la estrategia:

Organiza las acciones policiales dentro de un sistema estratégico de seguridad. Lo integra un solo sistema operativo de seguridad la seguridad municipal que se articula en un solo sistema operativo y 4 capacidades policiales especializadas que fortalecen la respuesta institucional:

4 operaciones estratégicas

* Firmes en Territorio

* Firmes en Orden

* Firmes en Control

* Firmes con la Gente

Seguridad construida con todo el gobierno La seguridad se convierte en una responsabilidad de toda la administración municipal, integrando áreas como:

* servicios públicos

* salud

* prevención social

* atención a mujeres

Inteligencia y Policía de investigación para anticipar riesgos fortalece las capacidades de investigación policial e inteligencia territorial, incorporando:

* análisis del territorio

* medición de percepción ciudadana

* identificación de patrones delictivos

Nuevos operativos de presencia territorial y proximidad

Se refuerzan los operativos territoriales ahora con un enfoque de proximidad ciudadana.

Participación ciudadana Se implementan los Foros Firmes por Guanajuato, espacios permanentes de diálogo entre ciudadanía y autoridades. Nuevas capacidades para proteger a la ciudad enfocadas en:

* protección territorial y comunidades

* protección ambiental y del espacio público

* control y seguridad estratégica

* protección a mujeres

* NUEVA protección del patrimonio histórico y su entorno

Inversión para fortalecer la seguridad

La estrategia también se acompaña de nuevas inversiones para fortalecer la operación policial:

* adquisición de nuevas patrullas para reforzar la presencia territorial

* inversión en capacitación, uniformes y equipamiento para los elementos policiales

* fortalecimiento tecnológico del C4 para mejorar monitoreo y coordinación operativa.

La ceremonia concluyó cuando la alcaldesa presumió que recuperaron un vehículo robado y detuvieron al presunto responsable, “procedente de un estado vecino”. También cambiaron la antigua arenga policial establecida por Ugalde por una que termina cono “Firmes por Guanajuato”.

La integración de Gamba Castillo tiene otra peculiaridad: se trata de un jefe policial local, fenómeno que no se registraba desde hace varios años.

Otro dato: se esperaba que al menos acudiera un secretario en representación de la gobernadora, pero enviaron a la subsecretaria de Inteligencia Operacional de la Secretaría de Seguridad y Paz del Gobierno del Estado, María Fernanda Martínez Velázquez.

Y finalmente: no se explicó el destino de Mauricio Vázquez: los rumores dicen que no pasó el examen de confianza.