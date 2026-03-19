Alcaldesa pide esperar resultados de Fiscalía tras doble feminicidio en Huanímaro

Huanímaro, Guanajuato.- Tras los hechos violentos que derivaron en el asesinato de las jóvenes Nayeli y Andrea, el Gobierno Municipal de Huanímaro fijó su postura, destacando que serán respetuosos de las investigaciones en curso y evitará emitir señalamientos sin sustento oficial.

La presidenta municipal señaló que hasta el momento no existe confirmación sobre la presunta detención de más de una persona relacionada con el caso, como ha circulado en redes sociales. “Es una información que a mí no me consta y pues tampoco puedo decir que pueda ser un rumor o no. Realmente no puedo asegurarlo ni puedo desmentirlo”, expresó.

En ese sentido, reiteró que la administración municipal esperará los resultados que emitan las autoridades competentes, particularmente la Fiscalía, para determinar responsabilidades.

“Lo que nosotros queremos hacer es esperar a que las autoridades competentes den el resultado, emitan la sentencia correspondiente y que se determine quiénes son culpables”, indicó la alcaldesa.

Laura Villalpando subrayó que el gobierno local mantendrá disposición para colaborar en este y cualquier otro caso de violencia que se registre en el municipio, brindando apoyo en distintos ámbitos conforme sea necesario.

Respecto a la manifestación convocada por ciudadanos para el próximo domingo, la edil aseguró que el municipio está preparado para garantizar el derecho a la libre expresión.

“Estamos preparados y con todo respeto para garantizar los derechos de todo ciudadano. Su derecho a manifestarse… nosotros estaremos ahí solamente para respetar ese derecho”, afirmó.

Reconoció el dolor, la indignación y la necesidad de la población de expresarse ante lo ocurrido.

Sobre su reciente reunión con autoridades estatales, informó que sostuvo un encuentro con la gobernadora y el secretario de gobierno en Guanajuato, donde, además de temas previamente agendados de obra pública, se abordó la situación derivada de este caso.

Indicó que se instruyó a la Fiscalía a llevar a cabo investigaciones con rigor para esclarecer los hechos y procurar justicia para Nayeli y Andrea.

Finalmente, ante el temor manifestado por mujeres del municipio, la presidenta municipal hizo un llamado a mantenerse firmes y confiar en las acciones de la administración.

Aseguró que se continuará trabajando en estrategias de seguridad y que se mantendrá la coordinación con corporaciones como la Guardia Nacional y la Fiscalía estatal para garantizar condiciones de libre tránsito y protección en Huanímaro.