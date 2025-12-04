UG reconoce a 357 estudiantes por excelencia académica en el Campus Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Un grupo de 357 estudiantes de las seis Divisiones del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG), recibieron el Reconocimiento al Desempeño Académico 2025.

En la Sede Marfil del Campus Guanajuato, se realizó la significativa ceremonia en donde las autoridades educativas celebraron la excelencia académica de las y los estudiantes, en compañía de familiares y amistades.

El Dr. Martín Picón Núñez, Rector del Campus Guanajuato, pidió a las y los estudiantes reconocidos, que mantengan la disciplina, la creatividad y los valores universitarios, y que transformen su entorno con responsabilidad y con visión de futuro.

Destacó que la UG es la mayor institución de educación superior del estado, una Universidad Pública, que, si bien puede tener algunas limitaciones, es en dicho espacio donde se realiza investigación de frontera en una gran variedad de disciplinas lo que le da un toque especial. Agregó, también es un momento de reconocer el desarrollo académico, a los que se suman los aspectos fundamentales en cada persona, como el liderazgo que les caracteriza.

En el evento se puntualizó, que este galardón reconoce a personas íntegras, complejas y con un alto nivel académico quienes entregan dedicación, trabajo y constancia; la excelencia, que es un proceso en todos los ámbitos, un compromiso permanente de máximo potencial intelectual, el aprendizaje y la investigación.

Con mucho orgullo, la señora Evangelina Sánchez, madre de Jazmín Martínez Sánchez, alumna de la División de Ciencias Naturales y Exactas, manifestó su satisfacción por el logro de su hija, así como el de las y los jóvenes reconocidos, a quienes exhortó a mantener su disciplina y constancia, que es lo que los llevará siempre a la excelencia.

Por su parte, Jamel Eduardo Rumbo Arias, alumno del doctorado en Ingeniería Química, agradeció a su familia el respaldo, amor y acompañamiento que le ayudaron a concluir con éxito sus estudios, y a las profesoras y profesores como autoridades la generosidad para compartir sus conocimientos.

En la ceremonia, se entregaron 65 reconocimientos a las y los estudiantes de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; 39 de la División de Derecho, Política y Gobierno; 78 de la División de Ciencias Económico Administrativas; 47 de la División de Arquitectura, Arte y Diseño; 62 de la División de Ciencias Naturales y Exactas; y 66 de la División de Ingenierías.

Asimismo, se tuvo la intervención musical del Grupo “Vocal Carmesí”, integrado por Valeria Gil Luna (Soprano) y Padme Amidala Acosta (Soprano), con acompañamiento al piano del Mtro. Jonathan Josafat González García; quienes interpretaron “Granada” de Agustín Lara; “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez y “Vía Resti Servita” de Mozart.

En el presídium también estuvieron: la Dra. María Isabel de Jesús Téllez García, Directora de la División de Arquitectura, Arte y Diseño; el Dr. Héctor Fabián Gutiérrez Rangel, Director de la División de Ciencias Económico Administrativas; el Dr. Héctor Hernández Escoto, Director de la División de Ciencias Naturales y Exactas.

Asimismo, el Dr. Carlos Armando Preciado, Secretario Académico en representación de la Dra. Krisztina Zimányi, Directora de la División de Ciencias Sociales y Humanidades; el Dr. Leandro Eduardo Astrain Bañuelos, Director de la División de Derecho, Política y Gobierno; y el Dr. Gilberto Carreño Aguilera, Director de la División de Ingenierías.

Como invitados especiales asistieron: el Dr. Artemio Jiménez Rico, Secretario Académico del Campus Guanajuato; el Mtro. Aldo Alberto Lugo Monjaras, Coordinador General de Desarrollo Académico del Campus Guanajuato; el Lic. Reynaldo Granados Ojeda, Coordinador de Desarrollo Estudiantil del Campus Guanajuato, como Secretarias y Secretarios Académicos de División.