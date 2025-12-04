Irapuato avanza en pavimentación para comunidades rurales

Las obras en Tejamanil y Lo de Juárez registran 50% de avance, con nuevas redes, drenajes y alumbrado para mejorar la movilidad y calidad de vida de las familias

Redacción Notus4 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Las familias de las comunidades de Tejamanil y Lo de Juárez pronto contarán con mejores vialidades que les permitirán una mejor movilidad, más segura y digna.

Así lo indicaron autoridades estatales y municipales durante la supervisión de las obras de pavimentación de las calles Deportiva y Leyes de Reforma en Tejamanil y Lo de Juárez, respectivamente, las cuales cuentan ya con un avance del 50%.

Lorena Alfaro García, presidenta municipal, resaltó la importancia de que nadie se quede atrás, por lo que para su Administración y el Gobierno del Estado, es fundamental impulsar, mejorar y transformar a las localidades rurales de Irapuato, evitando su rezago y brindándoles una mejor calidad de vida.

“Vamos a hacer equipo, vamos a traer más obras, más acciones que permitan ir mejorando, ir transformando, ir impulsando su comunidad. Y hoy les quiero decir que sé que hay un antes y un después, y hay una hoja de ruta para estas comunidades porque vamos a seguir trabajando en equipo”, resaltó.

Concepción Hernández Barbosa, habitante de la comunidad Lo de Juárez, compartió estar feliz por la pavimentación de la calle Leyes de Reforma, pues a pesar de que su domicilio no se encuentra sobre esta vialidad, es fundamental tenerla en mejores condiciones pues es una calle muy transitada por personas y vehículos ya que también se encuentra una escuela.

“Tan solo cuando llueve se enlodan las criaturas, los carros y son beneficios muy buenos los que están haciendo la verdad, está uno muy agradecido, porque a todos nos beneficia, es una calle de las principales porque cuando se hace la fiesta, por aquí todos los carros vienen a dar. Yo tengo 33 años aquí viviendo y son beneficios que se ven y que los queremos quienes somos de Lo de Juárez”, compartió.

A la fecha, en ambas obras se trabaja sobre los registros, contando ya con la instalación de drenajes sanitarios y pluviales, así como redes de agua potable y colocación de postes para alumbrado público, en ambas calles también se contempla la colocación de ejemplares arbóreos para así tener vialidades con una mejor imagen urbana y que beneficien al medio ambiente.

Las inversiones para estas vialidades se realizan entre el Gobierno Municipal y Estatal para el beneficio de las familias irapuatenses.

