Irapuato supervisa obras clave en el Barrio de San José

Irapuato, Guanajuato.- La alcaldesa de Irapuato, Lorena Alfaro García, constató, durante una visita, el avance e intervención de importantes obras y proyectos de infraestructura en beneficio de las y los habitantes del Barrio de San José.

El sentir general de los vecinos es de reconocimiento a un Gobierno Municipal que “camina con la gente” y escucha activamente las problemáticas y necesidades del barrio, logrando concretar proyectos de alto impacto social y urbano gracias a la supervisión directa de las obras.

Estos testimonios fueron recabados durante un recorrido encabezado por la Presidenta Municipal en las calles Santos Degollado, Pedro Moreno y Matamoros, donde se destacó el impacto positivo en la calidad de vida de las familias de la zona.

Entre las intervenciones más significativas señaladas por las y los vecinos se encuentran:

* Renovación de alumbrado público: Se realiza el cambio total de luminarias en diversas calles del barrio, mejorando la seguridad y la imagen urbana.

* Programa Mi Colonia a Color: esta intervención ha embellecido el entorno, además de fortalecer la convivencia y cohesión social.

* Apoyos sociales y ecológicos: Las familias han recibido calentadores solares y otros beneficios; además, los más pequeños han recibido juguetes en fechas especiales como el Día de Reyes.

Alejandra Ramírez Escamilla, presidenta del Barrio de San José, expresó su agradecimiento por la cercanía y atención de la Alcaldesa y de los directores Rogelio Pérez Espinoza, de Servicios Públicos, y Liliana Flores Rodríguez, de Desarrollo Social y Humano.

“Estoy muy agradecida con el gobierno de nuestra alcaldesa Lorena Alfaro porque este barrio se ha beneficiado mucho. Ningún otro gobernante había caminado con la gente y escuchado las inquietudes que tenemos. Estoy agradecida”, señaló.

En un segundo testimonio, Flor Núñez Jasso reforzó el impacto positivo de la gestión municipal en el entorno de las y los irapuatenses.

“Estoy muy contenta con el gobierno de Lorena Alfaro García porque hemos encontrado en ella un apoyo. Me da mucho gusto que venga a visitar y ver cómo se están trabajando las diferentes dependencias a su cargo. Hemos visto muy buenos resultados”, compartió.

Durante esta visita, las autoridades se comprometieron a realizar un diagnóstico del drenaje de la calle Santos Degollado, a fin de determinar las necesidades y acciones requeridas.

Con estas acciones del eje de atención ‘Tu Entorno Renovado’, como parte del Programa de Gobierno Municipal y la Estrategia Irapuato 27, que encabeza la alcaldesa Lorena Alfaro García, con la que se refleja un compromiso palpable en el Barrio de San José, donde los programas sociales continúan mejorando el entorno y fortaleciendo el tejido comunitario.