UG reconoce a 123 estudiantes con los mejores promedios del Campus Irapuato-Salamanca

Irapuato, Guanajuato.- El Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG) llevó a cabo la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos al Aprovechamiento Académico con mejor promedio anual 2025, en la que se distinguió a 123 estudiantes por su destacado desempeño.

Este evento renueva el compromiso del Campus con la formación integral y la excelencia educativa, reconociendo el esfuerzo, dedicación y talento de quienes han alcanzado los más altos promedios en sus respectivas divisiones.

La distribución de estudiantes galardonado(a)s fue la siguiente: de la División de Ingenierías fueron un total de 64 estudiantes, de los cuales, 43 estudian en la sede Salamanca y 21 en la sede Yuriria.

De la División de Ciencias de la Vida fueron reconocido(a)s 59 estudiantes, de los cuales, 47 están adscritos a la sede Irapuato y 12 en la Sede Tierra Blanca.

Durante la ceremonia efectuada en los Laboratorios de Investigación de la División de Ciencias de la Vida, Juanita Analin Casas Rivera, alumna del programa de Lic. en Enfermería y Obstetricia en el Centro Interdisciplinario del Noreste, en representación de la comunidad estudiantil, agradeció el respaldo familiar e institucional recibido durante su formación superior.

Por su parte, el Dr. Rogelio Costilla Salazar, Rector del Campus Irapuato–Salamanca señaló que el Reglamento de Distinciones Universitarias apunta la importancia de reconocer a las y los integrantes de nuestra comunidad, porque con estas acciones fortalecemos la identidad universitaria, el sentido de pertenencia y una cultura de excelencia basada en los méritos consolidados, principalmente durante la trayectoria de las y los estudiantes.

El evento contó con la presencia de las y los Directores de División, Directores de Departamento, Coordinadores de Programa y de titulares de Desarrollo Estudiantil, quienes felicitaron a las y los estudiantes por su dedicación y los invitaron a continuar siendo agentes de cambio en la sociedad, llevando en alto los valores de la Universidad de Guanajuato.