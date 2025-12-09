Gradúan a más de mil irapuatenses del programa “Yo Puedo, Guanajuato Puede”

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato coloca a las personas en el centro de las decisiones, impulsando acciones que fortalezcan a las familias y su entorno social. Una de ellas es el programa “Yo Puedo, Guanajuato Puede”, que en coordinación con el Gobierno del Estado se desarrolla en diversas colonias y comunidades para promover la convivencia, la unión y el fortalecimiento del núcleo familiar.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de este programa en Irapuato, que actualmente es el municipio con mayor participación en el estado. Por ello, reconoció y felicitó a las más de mil personas graduadas de colonias como Jardines de la Hacienda, Las Plazas, Primaveral, Agrarista, Palma de Mallorca, Alameda, El Guayabo, El Zapote, Rafael Galván, San Juan Bosco, Josefa Ortiz de Domínguez, Luis Alonso González, La Pradera, Nogalia, Santa Julia y Colón.

“Ustedes mejor que nadie saben que ponemos en el centro de las decisiones a todas las personas. Por eso trabajamos mucho en su formación, en brindar herramientas como las que ofrece Yo Puedo, Guanajuato Puede y otras acciones que les permitan salir adelante y construir un proyecto de vida sólido”, resaltó.

Laura Blancarte Soto, graduada del programa, compartió su experiencia, destacando que su vida familiar y su convivencia comunitaria cambiaron significativamente. Explicó que antes del taller no había comunicación entre vecinos, no se saludaban ni conocían sus nombres; sin embargo, gracias al programa hoy existe una convivencia más cercana, respetuosa y colaborativa.

“Cuando llegó el taller, pensé: ‘¿de qué me va a servir?’. Sesión tras sesión descubrí que necesitaba herramientas para transformar actitudes y habilidades en mi entorno familiar, social y comunitario. Era necesario un cambio en mi vida”, expresó.

Por su parte, Omar Gregorio Mendoza, subsecretario de Operación para el Desarrollo Humano del Gobierno del Estado, señaló que el objetivo del programa es fortalecer a las y los guanajuatenses. Afirmó que Yo Puedo, Guanajuato Puede continuará creciendo y transformando vidas, para que más irapuatenses y habitantes del estado se sumen a la construcción de mejores entornos en coordinación con los gobiernos Estatal y Municipal.