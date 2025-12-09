Piden reforzar leyes contra la inseguridad

Celaya, Guanajuato.- Juan Miguel Ramírez Sánchez, presidente municipal de Celaya, señaló que debe reforzarse la colaboración entre órdenes de gobierno y se requiere establecer compromisos y líneas de acción conjuntas entre el Poder Legislativo y los municipios para alinear esfuerzos, compartir buenas prácticas y asegurar que las obligaciones normativas se traduzcan en una mayor seguridad pública.

Así lo expresó en la segunda reunión plenaria 2025 de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, realizada en esta ciudad con el objetivo de fortalecer los trabajos de coordinación interinstitucional, proporcionando un diálogo constructivo entre las personas integrantes de la Convención para atender los esfuerzos emprendidos en materia de justicia cívica en Guanajuato.

El alcalde morenista fue cobijado por la diputación afín a su partido: Martha Edith Moreno, Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Antonio Chaurand Sorzano

Moreno Valencia explicó que los resultados de las acciones en materia de segurdad van enfocados específicamente en la Región IV que conforma los municipios de: Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort, Celaya, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Jerécuaro, Coroneo, Tarandacuao, Acámbaro, Salvatierra y Tarimoro, todo enfocado a obtener información para evaluar los avances, desafíos y capacidades institucionales que se han presentado en la implementación del Sistema de Justicia Cívica en el ámbito municipal.

Ramos Sotomayor señaló que es importante compartir y escuchar las experiencias de cada uno de los municipios que ayude a poder identificar aspectos relevantes que abonen a crear cambios significativos en las regiones que aún no ven resultados positivos y, así, junto con los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública se puedan construir propuestas de utilidad para los diferentes ayuntamientos.

El priista Alejandro Arias Ávila externó que las aportaciones vertidas representan una oportunidad invaluable para evaluar, mejorar y enriquecer los esfuerzos que se emprenden en materia de seguridad pública y prevención social de la violencia y la delincuencia, con resultados que permiten dimensionar dónde están parados, lo que se ha logrado y hacia dónde dirigir los próximos pasos con un modelo de justicia cívica que sea accesible, funcional y cercano a la ciudadanía.

Elia Bárbara Lugo Delgado, subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz, comentó que la trascendencia de que en el estado se pueda contar con una política pública referida a la justicia cívica permitirá contar con un modelo de proximidad, gestión que ayude a mejorar las labores de las personas policías, por lo que urge el fortalecimiento y la aplicación de la justicia cívica en cada uno de los municipios.