UG invita a la Noche de las Estrellas 2025 en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- La Noche de las Estrellas 2025, la fiesta astronómica anual que se realiza en México desde el año 2009, se llevará a cabo este próximo sábado 29 de noviembre en el Centro de Atención a Visitantes “Las Palomas”, con acceso gratuito.

Las actividades de la sede Guanajuato son organizadas por el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato (UG), una de las instituciones fundadoras de la Noche de las Estrellas México, que se realizó por primera vez en 2009 como parte del Año Internacional de la Astronomía, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Así lo informó el Dr. Héctor Bravo Alfaro, profesor investigador del Departamento de Astronomía de la UG y uno de los organizadores del evento en Guanajuato, quien recordó que en 2025 la Noche de las Estrellas se desarrollará en más de 100 sedes en todo el territorio nacional.

En esta edición, las actividades se llevarán a cabo de las 16:00 horas a las 22:00 horas en el Centro de Atención a Visitantes “Las Palomas”, de la Cuenca de la Esperanza, un Área Natural Protegida. Este parque se encuentra ubicado en el kilómetro 8.5 de la carretera Guanajuato-Dolores Hidalgo, espacio en donde adicionalmente se ofrece la oportunidad de acampar y en donde durante la Noche de las Estrellas se podrá disfrutar de una experiencia gastronómica, pues se contará con venta de alimentos elaborados por cocineras tradicionales.

Así, a partir de las 16:00 horas el público podrá disfrutar de una jornada dinámica que incluirá observaciones astronómicas, talleres y experimentos, juegos didácticos y charlas científicas. Por la tarde, se contará con filtros especiales para observar las manchas solares, y por la noche se podrá apreciar la Luna, Saturno, y cúmulos estelares, precisó el Dr. Bravo Alfaro, quien aclaró que el eje temático de este año es Ciencia y tecnología cuánticas.

Este año, participan en las actividades de la sede Guanajuato, integrantes de la División de Ciencias Naturales y Exactas y el capítulo Estudiantil SPIE OASIS UG (Optics and Photonics Engineering Students at University of Guanajuato) de la División de Ingenierías del Campus Irapuato-Salamanca (DICIS). También se cuenta con el apoyo del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, y el Área Natural Cuenca de la Esperanza.

A nivel nacional, el evento es impulsado por instituciones educativas, culturales, gubernamentales y de la sociedad civil, entre estas la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), la Agencia Espacial Mexicana (AEM); el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), entre otras.

El Dr. Héctor Bravo recordó que las actividades son gratuitas, y no se requiere registro previo. Se puede encontrar más información en la página de Facebook https://www.facebook.com/astronomiaUG