Arranca rehabilitación del Callejón Aldama, punto emblemático de Abasolo

La obra busca mejorar uno de los espacios más concurridos por comerciantes y visitantes en la zona centro

Abasolo, Guanajuato.- En Abasolo inició la obra de rehabilitación del Callejón Aldama, un punto ampliamente visitado por la ciudadanía debido a la tradicional venta de alimentos que caracteriza este espacio.

La intervención beneficiará de manera directa a las personas que diariamente trabajan y acuden a este lugar, considerado uno de los sitios más representativos del municipio.

Las autoridades señalaron que el proyecto forma parte de las acciones para mejorar la infraestructura urbana y dignificar los espacios públicos utilizados por la comunidad. Con esta obra, se busca fortalecer la actividad comercial y ofrecer un entorno más seguro y funcional para todas y todos.

