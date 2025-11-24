Prevén semana fría, con rachas de viento de hasta 70 km/h en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El estado se prepara para una semana de mañanas frías, noches frescas y un notable incremento en la intensidad del viento. Aunque no se esperan condiciones extremas, las autoridades meteorológicas recomiendan mantenerse atentos ante cambios repentinos en el clima.

De acuerdo con el Coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato (UG), Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, durante los próximos días, persistirá el ambiente frío al amanecer, con temperaturas que podrían descender hasta los 5°C únicamente en las zonas más elevadas de la entidad.

“La probabilidad de heladas se mantiene baja, a diferencia de otros años en esta misma época. Esta segunda mitad de noviembre ha mostrado un comportamiento menos extremo en comparación con la primera quincena”, comentó.

En lo referente a lluvias, el potencial ha disminuido considerablemente a pesar de la presencia de canales de baja presión en el centro del país, el aire permanece relativamente seco, por lo que no se prevén precipitaciones para esta semana en el estado de Guanajuato.

“A partir del miércoles se presentarán rachas moderadas de entre 40 y 50 kilómetros por hora”, agregó Esquivel Longoria.

“Sin embargo, entre miércoles y jueves podrían registrarse intensidades mayores, alcanzando entre 60 y 70 kilómetros por hora en regiones como Guanajuato capital, León, Silao y zonas aledañas. Se recomienda a la población tomar medidas preventivas para evitar afectaciones”, señaló.

El Área de Ciencias Atmosféricas y el Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato mantienen actualizadas sus predicciones de manera constante. Para más información, puede consultarse el portal oficial www.acaug.ugto.mx o la página de Facebook.