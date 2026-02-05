UG fortalece la docencia y la investigación con nuevo Centro de Información en Campus León

León, Gto.

La Universidad de Guanajuato (UG) fortalece sus actividades de docencia, estudio, investigación y colaboración académica, con la inauguración del Centro de Información de la Sede San Carlos, Campus León.

Este Centro se posiciona como un espacio moderno, funcional y accesible, orientado a apoyar la formación académica y el desarrollo profesional de estudiantes, docentes e investigadore(a)s en el que se responde a necesidades actuales de consulta, aprendizaje y trabajo colaborativo.

“Lo que hoy inauguramos no son solo libros o mobiliario: es historia universitaria, construida con el esfuerzo de muchas manos”, expresó la Rectora General de la UG, Dra. Claudia Susana Gómez López, al presidir la inauguración del Centro de Información.

Convertido en un concepto que evoluciona el quehacer universitario, la Rectora General lo calificó como un espacio vivo para la comunidad: “Este Centro de Información es para ustedes: un lugar para aprender, encontrarse, innovar y construir proyectos que transformen su entorno.”

Espacios de convivencia y creación

En esta primera etapa el Centro de Información integró el acervo bibliográfico correspondiente a la División de Ciencias de la Salud, conformado por 17,284 títulos y 32,394 volúmenes; destaca la incorporación de 130 nuevos volúmenes al acervo disponible como parte del Programa Operativo Anual (POA) 2025.

Para su segunda etapa, se contempla la incorporación del acervo bibliográfico de Ciencias Sociales y Humanidades, lo que busca el beneficio de sus más de 6,000 mil estudiantes, además del personal docente y administrativo, en respuesta a necesidades actuales de consulta, aprendizaje y trabajo colaborativo.

De esta manera, el Dr. Mauro Napcusiale Mendívil, Rector del Campus León, precisó que parte de las funciones de este espacio universitario -que se posiciona como un referente de innovación y colaboración académica-, es albergar las colecciones de varias divisiones, con el fin de consolidarlo en un punto de encuentro para todas las disciplinas del campus. “Este es un espacio para todo el Campus León, para todas las disciplinas; es un espacio en el que se generarán las mejores ideas”, declaró.

Durante la apertura, la Mtra. Magdalena González Rendón, representante del personal responsable del Centro de Información, expresó su agradecimiento a las autoridades por su respaldo y visión. Asimismo, exhortó a la comunidad a disfrutar y apropiarse de este nuevo espacio: “es un lugar para estudiar, investigar, colaborar y sobre todo, inspirarse”, afirmó.

Por su parte, el Ing. Emmanuel García Olmos, Director de Infraestructura y Sustentabilidad Universitaria, al destacar el sentido y visión del proyecto como espacio para el análisis, reflexión, diálogo académico y la construcción colectiva del conocimiento, explicó que el Centro de Información cuenta con áreas de procesos de catalogación física y técnica, salas de computación, áreas de consulta, acervo controlado, sala multimedia, áreas de lectura, módulos sanitarios, telecomunicaciones, plaza de acceso y mobiliario adecuado, como mesas, sillas, sofás y libreros.

La inversión total destinada al proyecto asciende a 29 millones de pesos la cual incluye infraestructura, mobiliario y equipamiento. Estos recursos provienen de gestiones institucionales a través de la Rectoría General mediante los fondos de Proyecto de Desarrollo Regional y el Fondo de Aportaciones Múltiples, Apoyos Extraordinarios, así como de recursos propios de la institución en diversos ejercicios fiscales.