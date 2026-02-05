Detienen al alcalde morenista de Tequila, Jalisco

Tequila, Jalisco.- Diego Rivera presidente municipal de Tequila y otros tres funcionarios municipales fueron detenidos como parte de la estrategia Nacional contra la extorsión y el combate a la corrupción, así lo informó el secretario de seguridad federal Omar García Harfuch. El edil al parecer estaría relacionado a un cartel que opera en Jalisco.

El funcionario detalló que los tres servidores públicos detenidos son los directores, de Seguridad Pública, de Catastro y de Obras Públicas.

Según la información que se dió a conocer el presidente municipal de Tequila enfrenta múltiples denuncias una de ellas es por extorsión a la empresa tequilera José Cuervo, tres por violencia política de género en contra de regidoras del ayuntamiento (una de ellas pertenece a su partido Morena), y la tercera es porque habría convertido en sus oficinas y su residencia personal el Museo Nacional del Tequila.

Al igual el alcalde de MORENA, al parecer a la tequilera José Cuervo le exigía el pago de 60 millones de pesos para no clausurar la planta Cuervo 1800. El argumento del municipio es que la empresa había incumplido en renovar la licencias municipales de operatividad y construcción, así como el impuesto predial. .

La tequilera presentó una denuncia ante la Fiscalía de Jalisco contra el presidente municipal de Tequila por el delito de extorsión. Sobre ese mismo tema, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus declaró que el primer edil habría hecho lo mismo con al menos otras 10 tequileras.

También existen las denuncias por violencia política en razón de género, intimidación y abuso de autoridad, fueron presentadas por las regidoras de Tequila, Alondra Romero y Evelyn Castañeda de oposición, y Luz Elena Aguirre del partido de Morena.