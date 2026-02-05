Avanza Comisión de Atención a Personas con Discapacidad en Agenda de Inclusión

Se presentó el Plan de Trabajo del área de Educación con enfoque inclusivo, garantizando que nadie se quede atrás en el desarrollo municipal.

Pénjamo, Guanajuato

Bajo la premisa de que la verdadera transformación se mide por cómo atendemos a quienes enfrentan mayores retos, la Comisión de Atención a Personas con Discapacidad del H. Ayuntamiento celebró su primera sesión de trabajo del año, estableciendo una ruta clara hacia un municipio más empático y accesible.

La sesión, realizada en el Salón de Cabildos, fue encabezada por la Regidora Jennifer Alatorre Berumen, presidenta de dicha comisión, quien destacó que la instrucción de la administración es pasar del discurso a la acción, generando políticas públicas que impacten la vida diaria de las personas con discapacidad y sus familias.

Educación y Visibilidad: Ejes Centrales | Durante la reunión se desahogaron puntos estratégicos para la agenda social del municipio:

1. Educación para Todos: Se presentó y analizó el Plan de Trabajo del Departamento de Educación con un enfoque específico en personas con discapacidad. El objetivo es asegurar que las escuelas y programas municipales cuenten con las herramientas para integrar plenamente a estudiantes con diversas condiciones, garantizando su derecho a aprender.

2. Conciencia Digital: Se aprobó la instalación de una mesa de trabajo para la creación de cápsulas digitales informativas. Esta iniciativa busca aprovechar la tecnología y las redes sociales para sensibilizar a la ciudadanía, derribar estigmas y educar sobre el trato digno y los derechos de las personas con discapacidad.

Trabajo en Equipo | La reunión contó con la participación activa de los ediles integrantes de la comisión: la Secretaria Daisy Lizbeth Villalobos Magaña y los Vocales José Eduardo Martín Rojo y Leticia Arroyo Rodríguez, quienes coincidieron en la urgencia de transversalizar la perspectiva de inclusión en todas las áreas de gobierno.

Asimismo, para reforzar la coordinación operativa, estuvieron presentes José Guadalupe Flores Reyes, de la Coordinación de Educación, y José Galván Santoyo, en representación de la Dirección de Desarrollo Social, demostrando que en Pénjamo se trabaja unidos por las causas más nobles.