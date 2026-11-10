“Apenas” terminó la licenciatura y ya es subsecretaría

Lucía Jazmín Torres Castillo, de apenas 23 años, fue nombrada encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca

Redacción Notus10 noviembre, 2026

México.- La joven Lucía Jazmín Torres Castillo, de apenas 23 años, fue nombrada encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca. Apenas hace 5 meses obtuvo el título como abogada, siendo cuestionada en diversos medios su experiencia y capacidad.

En redes sociales expusieron “¡Mientras muchos recién egresados batallan para conseguir su primer empleo, hay quienes llegan directo a los grandes puestos del gobierno!”, dicen en redes.

Lucía Jazmín Torres Castillo, de apenas 23 años, fue nombrada encargada del despacho de la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal de Oaxaca, gobernado por el morenista Salomón Jara.

La joven oaxaqueña obtuvo su título de licenciada en Derecho en noviembre de 2025 y su cédula profesional en mayo de 2026, es decir, cinco meses después ya está al frente de una Subsecretaría en el gobierno estatal.

El nombramiento fue realizado por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, aunque la joven ya había ocupado anteriormente otro puesto dentro de la administración estatal.

Redacción Notus10 noviembre, 2026

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