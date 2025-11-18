UG destaca en final nacional del ICPC con equipos entre los mejores del país

Guanajuato, Gto.- El Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG) celebró el desempeño de sus estudiantes en la gran final nacional del Concurso Internacional de Programación Universitaria (ICPC por su sigla en inglés), realizada en Guadalajara, Jalisco.

El ICPC es reconocido mundialmente como el concurso de programación competitiva más importante y prestigioso del mundo, el cual pone a prueba las habilidades de las y los estudiantes para resolver problemas matemáticos y computacionales complejos, fomentando así el trabajo en equipo y la innovación tecnológica.

Los equipos de la UG estuvieron conformados por estudiantes de las licenciaturas en Computación Matemática y Matemáticas, quienes compitieron contra las y los mejores programadores universitarios del país, logrando una posición sumamente destacada.

El equipo Cocon14, conformado por Dariam Samuel Aguilar García, Luis Emilio Martínez Capetillo y Héctor Franco Torres Manzano alcanzó el 14º lugar nacional, mientras que Mäthgic Crüe, integrado por Ángel Manuel González López, Rogelio Hernández Cruz y Jorge Raúl Tzab López, obtuvo el 15º puesto.

Además, para orgullo de esta Casa de Estudios, Cocon14 recibió el reconocimiento oficial de los organizadores como el primer lugar del Estado de Guanajuato, consolidando a la UG como un referente en programación competitiva.

Asimismo, el equipo Caza Mathgics, conformado por Miguel Enrique Rangel Castillo, César Amilkar Rivera Covarrubias y Julián Rodríguez Isiordia, obtuvo el 81º lugar.

Estos éxitos no serían posibles sin la guía de los entrenadores y la gestora que acompañan este proyecto: Dr. Carlos Segura González y Dr.Jean-Bernard Hayet, ambos profesores de tiempo parcial en la UG e investigadores en el Centro de Investigación en Matemáticas (CIMAT), así como la Dra. Claudia E. Esteves Jaramillo, coordinadora de la Licenciatura en Computación Matemática y responsable del proyecto ICPC en el Departamento de Matemáticas (DEMAT).

La UG, a través del Campus Guanajuato, extendió un profundo agradecimiento al Grupo Flecha Amarilla y Primera Plus por su invaluable apoyo como patrocinadores, pues su compromiso con el talento joven fue fundamental para que los nueve estudiantes viajaran a Guadalajara, junto con un kit de materiales para la competencia.

Además, se agradeció su generosidad al otorgar a cada uno de los estudiantes un boleto de viaje redondo al destino nacional de su preferencia, esto como reconocimiento a su esfuerzo y para disfrute de un merecido descanso.