Empacó su bistec con todo y refrigerador: lo detuvo la policía en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Como ya vienen las fiestas decembrinas y hay que mantener la sidra y las 12 uvas frescas , dos hombres se metieron a un hotel de la calle Alhóndiga. Quitaron las pastillas de energía eléctrica y se llevaron un refrigerador nuevo que sacaron por un callejón cercano.

La Policía Preventiva de Guanajuato recibió el aviso por el 911. Elementos de la corporación llegaron al lugar y se entrevistaron con los reportantes, quienes indicaron que habían visto dos fulanos que, cual Pípila, cargaban el electrodoméstico.

Al desplegar el operativo de búsqueda por los callejones aledaños, en el callejón del Venado, ubicaron a dos hombres que coincidían plenamente con las características reportadas. Apenas vieron a los uniformados, le hicieron honor al nombre del callejón: uno de ellos huyó hacia la zona baja, mientras que el otro fue interceptado.

Durante la inspección preventiva, al detenido se le encontraron diversas herramientas entre sus pertenencias. Al ser cuestionado, indicó que el refrigerador había sido abandonado en la calle principal y llevó a los oficiales hasta el punto exacto.

El electrodoméstico fue asegurado y resguardado, mientras que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Dicen que en Puentecillas las celdas están frías, pero no hay sidra ni uvas.