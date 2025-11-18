Protección Civil capacita a primaria de Abasolo para fortalecer la prevención en el hogar

Alumnas, alumnos y docentes de la Escuela Macrina Uribe participaron en una jornada formativa sobre identificación de riesgos y actuación segura ante emergencias

Redacción Notus18 noviembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Con el propósito de fomentar entornos más seguros en los hogares abasolenses, Protección Civil Municipal realizó una jornada de capacitación preventiva en la Escuela Primaria Macrina Uribe, con la participación activa de alumnas, alumnos y personal docente.

Durante la sesión se impartió una charla dinámica, adecuada a la edad de las y los estudiantes, en la que se abordaron temas como la identificación de riesgos comunes en el hogar, el uso seguro de instalaciones eléctricas y de gas, medidas de prevención ante incendios y caídas, así como acciones básicas en caso de emergencia y la forma correcta de solicitar ayuda.

Mediante ejemplos prácticos y ejercicios participativos, las niñas y los niños reforzaron habilidades clave para actuar de manera segura y responsable, llevando estos conocimientos a sus hogares para compartirlos con sus familias.

El Gobierno Municipal de Abasolo destaca la importancia de acercar acciones preventivas a las escuelas, pues la formación temprana es fundamental para construir una comunidad más preparada, consciente y resiliente. La prevención inicia en casa, y juntos avanzamos hacia un municipio más seguro para todas y todos.

