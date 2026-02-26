UG anuncia nueva “prepa” en Yuriria

Guanajuato, Gto.- La Rectora General de la Universidad de Guanajuato (UG), Dra. Claudia Susana Gómez López, anunció la creación de una nueva sede de nivel medio superior en el municipio de Yuriria, con el propósito de ampliar las oportunidades educativas en la región y fortalecer las trayectorias formativas de las juventudes guanajuatenses.

Este esfuerzo representa “el inicio de una historia que queremos construir de la mano con el municipio de Yuriria”, señaló la Rectora General de la UG al reconocer el respaldo que ofrece a este proyecto educativo la Lcda. Victoria Eugenia Ramírez Zavala, Presidenta Municipal de Yuriria.

“Cuando un(a) estudiante ingresa al nivel medio superior, no solo está cursando tres años de preparatoria; está abriendo la puerta a la educación superior, a estudios de posgrado, a la formación continua y para toda la vida. Este proyecto es una apuesta por las trayectorias educativas integrales. (…) La preparatoria no es una meta final, sino el inicio de un camino que puede llevarlos tan lejos como sus sueños y su disciplina lo permitan”, declaró la Rectora General al anunciar la nueva sede de la Escuela de Nivel Medio Superior (ENMS).

Esta nueva opción educativa se ofertará en la sede Yuriria de la UG, en la que actualmente se imparten programas educativos del Campus Irapuato-Salamanca. Esta colaboración estratégica entre el nivel medio y el nivel superior de la UG permitirá optimizar el uso de las aulas, los espacios formativos y los laboratorios de última generación, impulsando así una sinergia académica única en la región, la cual integrará capacidades, infraestructura y experiencia educativa al servicio de más jóvenes guanajuatenses.

Conforme al Acuerdo CANMS‑2026‑E1‑01, aprobado por el Consejo Académico del Nivel Medio Superior y publicado en la Gaceta Universitaria, la oferta de bachillerato para las y los jóvenes de la región estará adscrita a la ENMS de Moroleón y comenzará operaciones en el semestre agosto-diciembre 2026.

Igualmente, la adscripción a la ENMS Moroleón asegurará estándares académicos sólidos y una integración plena al Modelo Educativo de la UG, garantizando que las y los jóvenes de Yuriria cuenten con una formación integral, de excelencia y con acceso a recursos de alta calidad.

Con la extensión del nivel medio superior, la UG reafirma su firme compromiso con la ampliación de la cobertura, la generación de espacios educativos y el acercamiento de oportunidades formativas a lugares donde, históricamente, el acceso ha sido limitado.

Este esfuerzo refleja la visión institucional basada en la responsabilidad social, la equidad y la transformación de vidas a través de la educación, consolidándose como una expresión clara de la vocación universitaria para crecer con sentido, fortalecer su presencia territorial y responder de manera sensible y responsable a las necesidades educativas del estado.

Asimismo, es una inversión directa al futuro de las juventudes y el fortalecimiento de las regiones de la entidad, al permitir acceder a una educación media superior y superior de calidad y numerosas posibilidades para desarrollar su potencial.

Con esta acción, “la Colmena” continúa avanzando con determinación para que más jóvenes, en más lugares, encuentren su camino en la UG.

