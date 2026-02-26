Aprueba Ayuntamiento denominación “Pénjamo, Cuna de Miguel Hidalgo y Costilla”; va al Congreso

Pénjamo, Guanajuato.- En un acto enfocado en la memoria histórica y la identidad local, el Ayuntamiento de Pénjamo aprobó por unanimidad declarar formalmente al municipio con la denominación “Pénjamo, Cuna de Miguel Hidalgo y Costilla”.

Durante la exposición de motivos, la presidenta municipal, Yozajamby Molina, señaló que esta declaratoria no crea un nuevo título, sino que ratifica un hecho histórico. Explicó que, de acuerdo con documentos históricos, Miguel Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la Hacienda de San Diego de Corralejo, territorio que pertenece a la jurisdicción de Pénjamo.

La alcaldesa destacó que, bajo el principio jurídico de Ius Soli (derecho de suelo), el municipio mantiene la paternidad territorial del llamado Padre de la Patria. Añadió que esta identidad ya se refleja en el Escudo de Armas municipal, el cual incluye la leyenda “Cuna de Hidalgo”, ahora formalizada mediante este acuerdo.

Tras la aprobación, se instruyó a la Secretaría del Ayuntamiento a incorporar esta denominación en documentación oficial, actos cívicos y nomenclatura institucional. Además, el acuerdo será turnado al Congreso del Estado para su conocimiento.

Autoridades municipales señalaron que esta declaratoria busca dar certeza jurídica y reforzar la identidad histórica del municipio rumbo a las conmemoraciones de 2026, cuando se celebrarán el 175 aniversario de la elevación de Pueblo a Villa y el 125 aniversario de la elevación de Villa a Ciudad.