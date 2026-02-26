Prioridad para Celaya; Irapuato y Salamanca aún esperan Hospital IMSS

Guanajuato.- La confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el Hospital del IMSS en Celaya coloca al municipio al frente en la lista de espera sobre Salamanca e Irapuato, municipios del corredor industrial que han registrado un lento avance respecto a sus solicitudes para la construcción de clínicas. Irapuato lleva desde 2022 con el proyecto y, según dijo la alcaldesa, no cuenta con fecha concreta para su realización.

Tanto Irapuato como Salamanca brindan atención médica a otros municipios, por lo que la edificación de hospitales es fundamental en el estado. Irapuato recibe derechohabientes de Pueblo Nuevo, Abasolo, Cuerámaro, Pénjamo, Huanímaro, Cuerámaro, Silao; mientras que Salamanca cubre Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Moroleón, Uriangato, Juventino Rosas.

En cuanto a Salamanca, en noviembre el presidente César Prieto encabezó la ceremonia de la firma simbólica de las escrituras del predio que será el nuevo Hospital General en el bulevar Bicentenario. Aunque aún faltan otras etapas antes de poner fecha a la sede que tendrá 144 camas y que pretende beneficiar a más de 200 mil derechohabientes.

La alcaldesa de Irapuato señaló que el proyecto sólo está a la espera de que inicien la construcción, pues con todos los requisitos aprobados, el terreno en La Palma, en el sur de la ciudad continua sin actividad. Este espacio estará diseñado para el doble de personas que Salamanca, con 266 camas.

Mientras estas ciudades continúan con un progreso que se posterga, la gobernadora Libia Dennise afirmó que el nuevo hospital se inaugurará en 2030 y a partir de 2027 iniciarán oficialmente las obras en el terreno ubicado en el camino a San José. La planificación contempla 260 camas y servicios de alta especialidad como tomografías y resonancias magnéticas.