Irapuato acerca la IA con foro CercanIA

Irapuato, Guanajuato.- Como parte de una acción conjunta entre el Gobierno Municipal de Irapuato y el Gobierno del Estado de Guanajuato, se llevó a cabo el foro “CercanIA: Inteligencia Artificial para la Gente” en las instalaciones del Inforum Irapuato, un espacio diseñado para acercar la tecnología y la innovación a la ciudadanía, que reunió a 7 mil 500 personas.

La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta esencial para el aprendizaje, el trabajo y la vida cotidiana. Por ello, este evento fue concebido para mostrar cómo la IA puede integrarse en la capacitación de personas de todas las edades, ofreciendo experiencias de aprendizaje personalizadas, accesibles y dinámicas.

Durante la inauguración, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que la inteligencia artificial representa una transformación histórica comparable a la llegada del internet, pero con un ritmo de evolución aún más acelerado.

“Queremos que la innovación y la inteligencia artificial estén al alcance de las y los jóvenes estudiantes; de emprendedoras y emprendedores que buscan crecer; de empresarias y empresarios que desean hacer más competitivas sus organizaciones; y también de quienes tienen la intención de aprender algo nuevo. La inteligencia artificial es una realidad que evoluciona constantemente”, expresó.

La Alcaldesa subrayó que Irapuato forma parte de la agenda de transformación impulsada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, con la visión de consolidar un Guanajuato competitivo, innovador y preparado para los desafíos del futuro.

Por su parte, Jorge Daniel Jiménez Lona, secretario de Gobierno, apuntó que es de suma importancia que las y los guanajuatenses aprendan sobre las nuevas tecnologías, ya que en el estado existe gran talento y estas herramientas pueden potenciar sus habilidades.

“La inteligencia artificial es pieza central de una revolución tecnológica sin precedentes en la historia humana. Los avances, las oportunidades y los desafíos que trae consigo son tan complejos y avanzan con tal velocidad que no podemos darnos el lujo de dejarlos pasar. Debemos dar un paso al frente, comprender la tecnología, aprovecharla y llevarla a la gente”, manifestó.

Andrés Morales, de la UNESCO, destacó que Guanajuato es un caso de estudio en el informe sobre experiencias subnacionales en la implementación de la Recomendación sobre la Ética de la IA, lo que posiciona al estado como un referente en gobernanza tecnológica.

A través de charlas, talleres interactivos y demostraciones en vivo, las y los asistentes exploraron cómo la inteligencia artificial optimiza procesos laborales, automatiza tareas repetitivas y mejora la toma de decisiones. Asimismo, se presentaron herramientas como asistentes virtuales, plataformas inteligentes y aplicaciones de uso cotidiano que permiten organizar el tiempo, acceder a servicios esenciales y vivir con mayor autonomía.

El foro estuvo dirigido a jóvenes estudiantes, emprendedoras y emprendedores, empresarias y empresarios, profesionistas y público en general interesado en aprender y adaptarse a los cambios tecnológicos. Participaron especialistas de organizaciones pioneras en la industria tecnológica como Microsoft, UNESCO, IBM y Canva, entre otras, quienes compartieron su experiencia y visión sobre el rumbo de la innovación a nivel global.

Además del potencial tecnológico, se abordó la importancia del uso ético, responsable y con sentido humano de estas herramientas, promoviendo que su implementación contribuya al desarrollo social y económico de la región.

Con acciones como “CercanIA”, una política pública orientada a integrar la tecnología en trámites y servicios, que encabeza Gobierno del Estado, Irapuato reafirma su compromiso con la innovación y con el impulso de herramientas de la nueva era que mejoren la calidad de vida de las y los guanajuatenses, así como con el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan de Gobierno y en la Estrategia Irapuato 27.