UG actualiza reglas de su Red Médica Universitaria tras 29 años sin cambios

Guanajuato, Gto.- Con el propósito de garantizar la operatividad de la Red Médica Universitaria, en acuerdo con las asociaciones sindicales universitarias, se emitieron las nuevas Políticas de la Red Médica Universitaria de la Universidad de Guanajuato (UG), los cuales habían permanecido sin cambios desde que nació esa prestación hace 29 años.

Las nuevas políticas, que entrarán en vigor el 01 de enero de 2026, están enfocadas al fortalecimiento de la Red Médica mediante la reestructura completa del modelo de gobernanza, la ampliación y la precisión de derechohabientes y beneficiarios; la reglamentación detallada de la atención médica, el fortalecimiento de mecanismos administrativos y de control; además de contemplar un replanteamiento del régimen financiero para asegurar la sostenibilidad y la eficiencia de este modelo.

El acuerdo se aprobó de manera unánime por el Comité Técnico, donde, además de autoridades administrativas, participan las Secretarias Generales tanto de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG), como de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato (ASTAUG).

La reestructura del modelo de gobernanza de la Red contempla un Consejo Directivo en el que participa la persona titular de la Rectoría General, de la Secretaría de Gestión y Desarrollo; de las asociaciones sindicales, de la Dirección de Recursos Humanos y de la propia Red Médica.

Mientras que el Consejo Consultivo sumará a profesionales de la salud de reconocido prestigio, quienes emitirán su opinión sobre las políticas implementadas en la Red Médica.

Para garantizar el óptimo funcionamiento de la Red Médica, las nuevas disposiciones establecen el ajuste de las aportaciones generadas por las y los trabajadores universitarios que gozan de este servicio, ajuste que se dará de manera gradual. Así, a partir del 2026, dicha cuota pasará del 1.6% al 2%, y posteriormente el 1% adicional por año, hasta alcanzar el 6%.

Estas acciones se logran tras casi tres décadas sin modificaciones a los procesos y políticas de la Red Médica de la Universidad de Guanajuato, periodo en el que se dieron cambios en el contexto poblacional y presupuestal de la UG. Ante esta situación, el proyecto institucional 2023-2027, encabezado por la Dra. Claudia Susana Gómez López, advirtió la urgencia de actualizar este modelo para asegurar su equidad, sostenibilidad y viabilidad ante las necesidades actuales.

Subrayó también que este es momento de asumir una corresponsabilidad colectiva para preservar una de las prestaciones más apreciadas por la comunidad universitaria, que beneficia a más de 12 mil 600 personas.

“Hoy es un día histórico para la Universidad de Guanajuato”, sostuvo luego de emitir las nuevas políticas y agregó que, de la mano con las asociaciones sindicales, se trabajó pensando en el bienestar del personal universitario. Los cambios que se implementarán, enfatizó, están orientados a “que generaciones actuales y futuras gocen de la Red Médica Universitaria, que es un ejemplo a nivel nacional”.

Por ello, expresó su respaldo y reconocimiento a la ASPAAUG y a la ASTAUG, y recordó que ya en el Proyecto de Desarrollo 2023-2027, el fortalecimiento de la Red Médica era uno de los temas prioritarios. “Si no actuamos, perdemos la Red, y creo que se ha hecho a tiempo”, afirmó.