Cinco mujeres se intoxicaron en local de carne en zona centro de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un total de cinco mujeres se intoxicaron en el interior de un establecimiento de venta de carne, en hechos ocurridos en Leandro Valle esquina con 20 de Noviembre, del Barrio San José.

Según el reporte preliminar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal de Irapuato, alrededor de las 15:30 horas de este jueves, al sistema de emergencias 911 se recibió una llamada de auxilio alertando sobre la posible intoxicación de personas al interior de un local de venta de cárnicos.

El equipo de paramédicos del grupo Relámpagos de Protección Civil, llegó al lugar donde valoraron el estado de salud de cinco mujeres, quienes presentaban síntomas de intoxicación por inhalar monóxido de carbono cuando laboraban al interior de ese local.

Una vez estabilizadas por paramédicos de Protección Civil, las cinco personas fueron trasladadas en ambulancias a un hospital para continuar con la atención médica.