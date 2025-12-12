Choque entre traileros deja un muerto, frente a La Soledad

Irapuato, Guanajuato. Choque entre dos tráileres, dejó como saldo a uno de los chóferes sin vida; previamente se había volcado una camioneta cuyo conductor resultó ileso, en hechos ocurridos en la carretera federal 90, en el tramo de Irapuato – Abasolo a la altura de la comunidad de La Soledad.

Según el reporte de la Secretaría de Seguridad de Irapuato, alrededor de la 1 de la mañana de este viernes, elementos de Protección Civil y Bomberos, atendieron el incendio de dos tráileres con sus respectivas cajas de carga que colisionaron sobre la carretera, Irapuato-Abasolo generando un gran incendio.

El percance al parecer ocurrió derivado de otro accidente, provocado por la volcadura de una camioneta cuyo conductor resultó ileso; detrás de la camioneta, venía un par de camiones que al tratar de esquivar a la camioneta chocaron entre ellos, generando un daño mayor.

Las labores para controlar y sofocar el fuego continuaron aproximadamente hasta las 5 de la mañana, detallando que dentro de una de las unidades, fue hallado sin vida a uno de los operadores, sin que hasta el momento se conozca de quien de trataba.

El lugar quedó a cargo de la Guardia Nacional, y la carretera quedó sin paso en ambos sentidos, mientras que era limpiado el lugar y podían trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para la necropsia correspondiente.