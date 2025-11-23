Tres noches de multitudinaria conmemoración a José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Esta localidad, calificada como Pueblo Mágico, recibió a miles de visitantes en tres días como resultado del Festival Internacional José Alfredo Jiménez 2025.

Fueron tres días de mariachi, canto y tequila, de canciones de amores y desamores, de corridos de identidad que atrajeron a gente de muchos estados, incluida la hermana república de Yucatán. Hubo también visitantes de Estados Unidos y Sudamérica, sobre todo Colombia. El año pasado se contaron más de 24 mil visitantes y se esperaban 30 mil para esta ocasión. Es probable que hayan sido más.

El Festival comenzó el viernes por la noche, con la presencia de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, que departió con la comunidad joséalfrediana en el marco de la inauguración de la nueva Central de Autobuses dolorense.

Espectáculos diversos como la Big Band Jazz de Guanajuato o la cantante Aranza, en los escenarios asignados: la Casa Museo de Joseé Alfredo Jiménez, a cargo de su hija, Paloma Jiménez, y el escenario montado en al gran atrio de la histórica Parroquia de Dolores. La presentación estelar fue de Matisse. Y lo que ya es una tradición: recorrido por las cantinas dolorenses.

El sábado, la Comunidad de Amigos de José Alfredo (CAJA) cumplió 25 años de rendirle homenaje al compositor. Carlos Navarrete encabezó la serenata con un mariachi local. Desde las 12 y hasta las tres de la tarde el mariachi acompañó a quienes regalaron un “palomazo”, con canciones más conocidas y con otras de poca divulgación, en un ambiente de tequila y mezcal.

Por la tarde: conferencia de Concepción Company en la Casa Museo y los conciertos para la gente: Ana Cirré y Alexander García, mejor conocido como El Fantasma, que logró hacer de su presentación toda una fiesta, al convocar a más de cinco mil personas quienes disfrutaron de sus mejores éxitos pero también de las canciones emblema de José Alfredo Jiménez.

El Fantasma está en la promoción de su disco “La nostalgia”, un tributo a José Alfredo Jiménez, por lo que consideró todo un honor poder presentar este disco en “casa” del cantautor mexicano, uno de los más reconocidos a nivel mundial por su amor por la canción ranchera.

Juegos pirotécnicos, un escenario lleno de luces y el mariachi que lo acompañó, hicieron del show de El Fantasma uno de los más celebrados y esperados por el público, que llenó por completo calles, y la explanada de la histórica parroquia.

Para comenzar a calentar motores, El Fantasma inició con “El Rey” para después continuar con “Ella”, “No me amenaces”, “Camino de Guanajuato”, “Cuatro caminos”, pero también se dio el tiempo de interpretar “Acá entre nos”, “Los laureles” y “Volver volver”.

En su concierto hubo de todo: honrar a José Alfredo, interpretar temas de otros grandes de la música así como lo mejor de sus éxitos por lo que también pudieron escucharse temas como “El envidioso”, “Cabrón y vago” o “Palabra de hombre”, de las más coreadas lo mismo que por jóvenes, niños y adultos.

También hubo recorrido por las cantinas y casi a la media noche uno de los momentos más emotivos: miles de persona, con bebida en meno y una banda de música al frente, marcharon desde el jardín principal hasta el panteón municipal para llevarle serenata a El Rey. Cantaron a lo largo del camino. A la medianoche comenzó el canto, que terminó hasta horas de la madrugada.

El Festival terminó el domingo con la conferencia del doctor Leopoldo Barragán, quien explicó su tesis de que las canciones de José Alfredo son terapéuticas y no sólo curan el alma, sino también la mente.

Cerró con la Serenata Huasteca con la Orquesta Filarmónica de Celaya, el Mariachi Gama Mil, María Elena Leal (hija de Lola Beltrán) y, como cierre estelar, Pablo Montero. Y también hubo recorrido por las cantinas.

Así se conmemoró el aniversario 52 de la muerte del vate de Dolores. En 2026 será el centenario de su natalicio.