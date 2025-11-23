Deportivo Olímpico es campeón de la liga Luis Hernández

Irapuato, Guanajuato.- Terminó el torneo de la primera fuerza de la Liga Luis Hernández dejando como campeón al equipo Deportivo Olímpico quien venció en tanda de penales al equipo de Unión Irapuato.

Tras un encuentro vibrante lleno de emociones en donde ambos equipos tuvieron la oportunidad de ampliar el marcador sin embargo la gran actualización del portero del Olímpico fue determinante para que los azules levantaran la copa.

Con un disparo potente en las afueras del área grande Guillermo Pérez de la Unión metió un soberbio zapatazo que venció al portero del Olímpico y anidó la bola en las redes marcando el primer gol del encuentro.

Luis Martínez “El Arquitecto del gol” igualó los cartones con un disparo contundente de zurda anotando el gol del empate ya casi al terminar el primer tiempo.

En el segundo tiempo el equipo de la Unión Irapuato dejó ir varias oportunidades frente al portero el cual se manera valiente se fajó e impidió la caída del marco olímpico.

Finalmente el árbitro silbó el final del encuentro y todo se definió en tanda de penales.

Oliver Obet quien salió inspirado para esta final, con gran intuición logró detener dos disparos del equipo Unión Irapuato que a la postre dieron el campeonato al equipo Deportivo Olímpico quien por primera vez en su historia queda campeón de la Liga Luís Hernández.