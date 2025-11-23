Tiene Somos MX registro en más de la mitad de asambleas distritales en el estado de Guanajuato

Guanajuato Gto.- Con dos asambleas más, la agrupación Somos Mx llega a 8 distritos con reconocimiento formal del Instituto Nacional Electoral (INE) con miras a obtener su registro como partido político en 2026.

Así lo dio a conocer en un comunicado la organización, que informó también que con los resultados de la jornada de este domingo, son casi 180 distritos nacionales en los que ya cumplió con el requisito de ley de realizar una asamblea con por lo menos 300 personas y nombrar representantes y delegados para la integración de una dirigencia nacional y la discusión y elaboración de sus documentos básicos.

Las asambleas realizadas en el estado fueron en los distritos 03, de León, y 09, de Silao-Irapuato. Se suman a las realizadas con anterioridad: distritos 06, 05 y 11 de León; 12 de Celaya; 15 de Irapuato y 07 de San Francisco del Rincón.

En la asamblea de Silao, hubo 405 registros válidos, en tanto que en la de León sumaron 486 de una asistencia mayor a 500 personas. En la mayoría de las asambleas realizadas en el estado el registro ha superado las 450 personas. Destaca en caso del distrito 05, realizado en Las Joyas, en León, con más de 750 personas de registro válido, sin contar las que participaron en la asamblea.

En el caso de la asamblea del distrito 03, donde tiene mayor fuerza y control el partido en el poder en Guanajuato, se destaca que personajes de la vida política local como Gustavo Guraieb -líder empresarial-, Alberto Cifuentes y Paulina Villalobos -hermana del empresario y expresidente del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Hugo Villalobos-. La asamblea fue realizada en el auditorio de la Universidad de la Salle Bajío.

Las próximas asambleas programadas en la entidad son las del distrito 02 -que abarca San Miguel de Allende y San José de Iturbide- y distrito 04, de la capital del estado. Serán el domingo 30 de noviembre. En el caso de la capital, está programada a las 9:30 horas y su sede es salón del Hotel Gran Plaza

Este domingo 23 de noviembre, Somos Mx tiene registradas 179 asambleas distritales en todo el país, con lo que les restan sólo 22 distritos, entre ellos 7 guanajuatenses. Las asambleas faltantes se llevarán a cabo de finales de noviembre al mes de enero, para tener las 200 exigidas por la ley y así en febrero realizar su asamblea nacional con la que se podrá conformar como nuevo partido político, en el que se destaca la participación de jóvenes, especialmente universitarios y profesionistas, de acuerdo con lo manifestado de sus promotores.