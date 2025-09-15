Tres municipios de Michoacán cancelan festejos patrios por Inseguridad

Michoacán.- Los municipios de Zinapécuaro, Peribán y Uruapán, son los tres municipios de Michoacán que suspenderán los festejos patrios programados para el próximo 15 y 16 de septiembre, por los hechos de violencia y amenazas que se han recibido en las últimas horas. La Fiscalía de Michoacán informó que detuvo a 4 personas por su presunta participación en la creación de los videos amenaza que se estuvieron emitiendo por el denominado Ejército Purépecha, para frenar los festejos en Morelia.

A través de un comunicado el Ayuntamiento de Zinapécuaro decidió suspender los festejos patrios programados para el próximo 15 y 16 de septiembre, luego que el día sábado se presentaron bloqueos por parte de transportistas y la quema de un autobús en la carretera que conecta con Araró.

En Peribán de Ramos también se dio a conocer la cancelación de la celebración del grito de Independencia, así como el desfile, subrayando que el presidente municipal, Martín Escalera Bautista, dijo que en solidaridad con los familiares de tres jóvenes desaparecidos oriundos de este este lugar, y las amenazas vertidas en redes para este 15 de septiembre son las causales.

Finalmente, en Uruapan tras un ataque a los policías municipales de esta localidad la noche del domingo, Carlos Manzo como alcalde, anunció la cancelación de los festejos patrios, enfatizando que de manera reiterada ha pedido ayuda al gobierno federal para aminorar la violencia que se vive.