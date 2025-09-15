Avanza investigación: 13 cuerpos identificados en fosa de Hacienda de Guadalupe

Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó avances en las labores de investigación y recuperación forense realizadas en la comunidad Hacienda de Guadalupe, municipio de Guanajuato, donde se localizaron restos humanos como parte de una indagatoria en curso.

De acuerdo con la dependencia, el hallazgo se dio el pasado 28 de agosto de 2025, tras un despliegue de acciones de inteligencia e investigación en comunidades colindantes entre Silao y Guanajuato.

Hasta el momento, se ha logrado la identificación de 13 personas, por lo que este 15 de septiembre se notificó de manera oficial a siete familias, en estricto apego a protocolos institucionales que garantizan acompañamiento psicológico, jurídico y humano.

La Fiscalía precisó que peritos antropólogos forenses trabajan en el establecimiento de las temporalidades en que los restos fueron depositados en el sitio, determinando que no corresponden a un solo evento, sino a un acumulado de hechos en distintos momentos.

La institución reiteró que se mantiene abierta la invitación a los familiares que deseen presenciar o participar en las labores ministeriales en campo, conforme a la normatividad vigente. Asimismo, se estableció coordinación con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y por Particulares para fortalecer la atención a las víctimas.

La FGE refrendó su compromiso de mantener una comunicación transparente y respetuosa, así como de continuar con el proceso de recuperación e identificación forense con responsabilidad, empatía y apego a la legalidad.