Rinden guardia de honor a Miguel Hidalgo en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Como cada año, autoridades municipales y educativas, así como estudiantes de escuelas primarias, se dieron cita en el Centro Histórico de la ciudad para rendir guardia de honor a Miguel Hidalgo y Costilla, además de realizar la encomienda del fuego simbólico.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de esta fecha para recordar a las heroínas y héroes nacionales que jugaron un papel decisivo para que hoy vivamos en libertad, con soberanía y con el derecho de disfrutar nuestras tradiciones con alegría y orgullo.

“Ahora ya no estamos bajo el dominio extranjero, enfrentamos diversos desafíos como país y como comunidad; por eso este momento es una invitación a reflexionar sobre lo que estamos haciendo desde lo individual para construir el municipio, el estado y la nación que soñamos”, señaló.

Alfaro García invitó a todas y todos a sumarse al compromiso de Irapuato 27, para que cada persona asuma una tarea concreta, como cuidar un parque, organizar actividades comunitarias o apoyar a quien lo necesita, pues cada acción contribuye a la construcción de una mejor comunidad.

Por su parte, Marcos Alejandro Pérez Bucio, jefe de Plana Mayor del Pentathlón Militarizado Sub Zona Irapuato, compartió que, desde San Miguel de Allende, recorrerán más de 120 kilómetros con la firme convicción de traer hasta estas tierras freseras el fuego simbólico.

“La encomienda del fuego simbólico no solamente es una tradición, es un compromiso que orgullosamente hemos asumido desde nuestro abanderamiento de zona hace ya 47 años. Cada chispa que arde en esta antorcha representa la fuerza de nuestros pueblos, la unidad de nuestras familias y el sacrificio de quienes han forjado la grandeza de nuestra nación”, expresó.

Finalmente, Joyce Guerrero Barajas, directora de Educación, informó que, a través de esta guardia de honor al Padre de la Patria, se refrenda el compromiso con los valores que dieron origen a la Independencia de México.