Tres detenidos y un abatido en operativo de rescate: Gobernadora

Irapuato, Guanajuato.- La Gobernadora del estado Libia Dennise García confirmó la liberación del empresario salmantino y ex candidato panista a la presidencia municipal de Salamanca, Gerardo Arredondo, quien fue rescatado durante un operativo conjunto en el que participaron la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad y Paz y el Ejército Mexicano.

De acuerdo con el mensaje emitido, Arredondo se encuentra sano y salvo y ya está con su familia, luego de la intervención de las corporaciones de seguridad.

Durante el despliegue operativo la Gobernadora reportó la detención de tres personas presuntamente relacionadas con los hechos, así como un persona abatida. Será la Fiscalía la instancia encargada de proporcionar más detalles conforme avance la integración de la carpeta de investigación.

Las autoridades destacaron que este resultado es muestra de que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno permite dar respuestas rápidas ante situaciones de alto impacto.

“Lo importante es decir que esta banda que se dedicaba a esto va a enfrentar las consecuencias de sus actos ante la justicia y que hoy un empresario, gracias al rápido actuar de la autoridad, se encuentra ya con su familia”, señaló.

Asimismo, se reiteró que, aunque se trabaja para evitar que este tipo de casos ocurran, frente a hechos lamentables habrá una reacción inmediata para salvaguardar a las víctimas y brindar resultados a la ciudadanía.