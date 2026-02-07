Feria de las Fresas “mejor que la de León”

Irapuato, Guanajuato.- La edición 2026 de la Feria de las Fresas en Irapuato contará con una inversión pública de 81 millones de pesos, así lo dio a conocer la Gobernadora del Estado de Guanajuato, al detallar el respaldo que se brindará para uno de los eventos más importantes de la región. One Republic, Marshmello, Carín León, Grupo Frontera y los Tigres del Norte estarán en cartelera.

Del monto total, 65 millones de pesos serán aportados por el Gobierno del Estado, mientras que 16 millones de pesos corresponderán al Gobierno Municipal, en un esfuerzo conjunto por fortalecer la organización, seguridad, atracciones y logística del recinto ferial.

Se estima que la feria genere una derrama económica superior a los 190 millones de pesos y que logre reunir a más de 500 mil visitantes durante su periodo de actividades, consolidándose como una de las celebraciones más relevantes del Bajío.

Entre los anuncios destacados, se informó que habrá un día de acceso completamente gratuito para facilitar que más familias disfruten del evento. El resto de los días, el costo de entrada será de 60 pesos, e incluirá baños sin costo.

Además, como parte de las acciones para impulsar la convivencia familiar, de lunes a miércoles se ofrecerán 30 juegos mecánicos gratuitos, beneficio que tradicionalmente es de los más esperados por niñas, niños y jóvenes.

Con estas medidas, autoridades estatales y municipales buscan que la Feria de las Fresas 2026 sea accesible, atractiva y con un impacto positivo tanto en el turismo como en la economía local.