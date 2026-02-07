Identifican como militar a fallecido en carretera Abasolo-Irapuato

Pénjamo, Guanajuato.- El joven que murió en un accidente sobre la carretera Abasolo-Irapuato fue identificado como Jonathan González Cano, un militar que aparentemente regresaba a su hogar en Pénjamo. Sus familiares y seres queridos lamentaron su fallecimiento.

Jonathan se habría impactado con su camioneta contra la barrera metálica de contención cerca de la comunidad Venado de Yostiro. Al parecer, el militar terminó de cumplir sus funciones en activo y se dirigía a su domicilio.

Luego de ser reconocido, la comunidad penjamense expresó sus condolencias, sobre todo a su esposa Berenice, quien, a través de Facebook, le dedicó unas palabras de despedida:

“Te voy a amar infinita mente esposo mío , gracias por cuidar de mi en todo momento, me duele que me hayas dejado así con este gran dolor y no me queda más que recordarte como tan ocurrente y feliz que solías ser, amor… prometo conservar los bonitos recuerdos que vivimos en tantos años, prometo amarte toda la vida daddy gracias por enseñarme el significado de el amor. Te voy a extrañar toda mi vida Te amo!”.