Tren de pasajeros: listo para iniciar de Ciudad de México a Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Durante la mañanera este viernes en Irapuato, se informaron los avances más relevantes para el proyecto del tren Ciudad de México-Irapuato, que espera una demanda diaria estimada de 50 mil pasajeros de la Ciudad de México a Irapuato.

Entre los trabajos que se llevan a cabo actualmente se encuentran 10.1 kilómetros de despalme con 5,2 kilómetros de terracerías para la plataforma de la vía. Además de actividad importante de maquinaria sobre todo en el tramo aledaño de la carretera 45D hacia Irapuato.

El desmantelamiento de las vías de la zona de Celaya, siguiendo con el proyecto de los dos libramientos de carga, permitirá la entrada del tren de pasajeros. Por ahora, ya salió el primer libramiento y se planea enfocarse en el segundo.

En cuanto a los viaductos, ya se realizaron las primeras perforaciones y se cuenta con dos perforadoras, 20 excavadoras, 15 tractores, 23 retroexcavadoras, entre el equipo, sin contar a 560 personas que participan en el proyecto.