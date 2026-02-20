Sheinbaum encabeza “Mañanera del Pueblo” en Irapuato; destacan baja del 65% en homicidios

Durante la conferencia se presentaron avances en seguridad, infraestructura y programas de paz en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la conferencia matutina denominada Mañanera del Pueblo durante su visita al municipio de Irapuato, donde autoridades federales y estatales presentaron resultados en materia de seguridad, acciones sociales y proyectos de infraestructura para Guanajuato.

Durante el evento estuvo acompañada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y por integrantes del gabinete de seguridad federal, quienes destacaron la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para reducir la incidencia delictiva en la entidad.

Seguridad: homicidios bajan 65%

Autoridades federales informaron que Guanajuato ha registrado una disminución importante en homicidios dolosos. Entre febrero de 2025 y enero de 2026 se reportó una reducción del 65 por ciento, al pasar de un promedio de 12.71 homicidios diarios a 4.45.

Además:

  • Enero de 2026 fue el enero con menos homicidios desde 2018.
  • En 2025 se registró una reducción del 19 por ciento en homicidios respecto a 2024.
  • Los delitos de alto impacto disminuyeron 35 por ciento desde octubre de 2024.

También se reportaron reducciones en delitos como:

  • Feminicidio: -50%
  • Robo con violencia: -34.7%
  • Extorsión: -31%
  • Robo de vehículo con violencia: -14%
  • Lesiones por arma de fuego: -9.3%

Operativos y detenciones

Como parte de la estrategia de seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se reportaron:

  • 4,400 personas detenidas
  • Más de 6,000 armas aseguradas
  • Más de 5 toneladas de droga decomisadas
  • Desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas

Las autoridades señalaron que estos resultados se deben al reforzamiento de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional desde febrero de 2025, así como a la detención de generadores de violencia.

Jornadas por la Paz y programas sociales

Dentro de la estrategia de atención a las causas de la violencia se realizaron:

  • 346 sesiones de la mesa estatal de paz
  • 3,441 sesiones regionales
  • 273 Jornadas por la Paz
  • 503 mil servicios y trámites
  • 46 mil visitas casa por casa
  • 77 comités de paz instalados
  • 108 ferias de paz
  • 45 espacios públicos recuperados

Estas acciones se concentraron principalmente en municipios como Celaya, León, Salamanca e Irapuato.

Infraestructura para Guanajuato

Durante la conferencia también se presentaron proyectos de obra pública en el estado, entre ellos:

Carreteras

  • Intervención en 380 kilómetros de la red federal
  • Bacheo en 1,000 kilómetros
  • Señalamiento en 2,000 kilómetros

Educación

  • Construcción de un bachillerato tecnológico en León
  • Nuevo plantel proyectado en Celaya

Caminos rurales

  • Obras previstas en comunidades de Atarjea, Xichú, Victoria y Dolores Hidalgo

Coordinación estatal y federal

Durante el evento, autoridades estatales destacaron que Guanajuato suma 11 meses consecutivos con tendencia a la baja en homicidios, resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales.

La visita presidencial incluyó además actividades en otros municipios del estado, como León, donde se contempló la inauguración de infraestructura educativa.

