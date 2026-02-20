Sheinbaum encabeza “Mañanera del Pueblo” en Irapuato; destacan baja del 65% en homicidios

Irapuato, Guanajuato.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la conferencia matutina denominada Mañanera del Pueblo durante su visita al municipio de Irapuato, donde autoridades federales y estatales presentaron resultados en materia de seguridad, acciones sociales y proyectos de infraestructura para Guanajuato.
Durante el evento estuvo acompañada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y por integrantes del gabinete de seguridad federal, quienes destacaron la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para reducir la incidencia delictiva en la entidad.
Seguridad: homicidios bajan 65%
Autoridades federales informaron que Guanajuato ha registrado una disminución importante en homicidios dolosos. Entre febrero de 2025 y enero de 2026 se reportó una reducción del 65 por ciento, al pasar de un promedio de 12.71 homicidios diarios a 4.45.
Además:
- Enero de 2026 fue el enero con menos homicidios desde 2018.
- En 2025 se registró una reducción del 19 por ciento en homicidios respecto a 2024.
- Los delitos de alto impacto disminuyeron 35 por ciento desde octubre de 2024.
También se reportaron reducciones en delitos como:
- Feminicidio: -50%
- Robo con violencia: -34.7%
- Extorsión: -31%
- Robo de vehículo con violencia: -14%
- Lesiones por arma de fuego: -9.3%
Operativos y detenciones
Como parte de la estrategia de seguridad, del 1 de octubre de 2024 al 15 de febrero de 2026 se reportaron:
- 4,400 personas detenidas
- Más de 6,000 armas aseguradas
- Más de 5 toneladas de droga decomisadas
- Desmantelamiento de un laboratorio de metanfetaminas
Las autoridades señalaron que estos resultados se deben al reforzamiento de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional desde febrero de 2025, así como a la detención de generadores de violencia.
Jornadas por la Paz y programas sociales
Dentro de la estrategia de atención a las causas de la violencia se realizaron:
- 346 sesiones de la mesa estatal de paz
- 3,441 sesiones regionales
- 273 Jornadas por la Paz
- 503 mil servicios y trámites
- 46 mil visitas casa por casa
- 77 comités de paz instalados
- 108 ferias de paz
- 45 espacios públicos recuperados
Estas acciones se concentraron principalmente en municipios como Celaya, León, Salamanca e Irapuato.
Infraestructura para Guanajuato
Durante la conferencia también se presentaron proyectos de obra pública en el estado, entre ellos:
Carreteras
- Intervención en 380 kilómetros de la red federal
- Bacheo en 1,000 kilómetros
- Señalamiento en 2,000 kilómetros
Educación
- Construcción de un bachillerato tecnológico en León
- Nuevo plantel proyectado en Celaya
Caminos rurales
- Obras previstas en comunidades de Atarjea, Xichú, Victoria y Dolores Hidalgo
Coordinación estatal y federal
Durante el evento, autoridades estatales destacaron que Guanajuato suma 11 meses consecutivos con tendencia a la baja en homicidios, resultado de la coordinación entre autoridades federales y estatales.
La visita presidencial incluyó además actividades en otros municipios del estado, como León, donde se contempló la inauguración de infraestructura educativa.